Bohemians v závěru srovnali v Jablonci a zatím odvrátili baráž

Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce remizovali v předposledním čtvrtém kole ligové nadstavby ve skupině o záchranu s Bohemians 1905 1:1. Domácí ve 38. minutě poslal do vedení střídající Václav Pilař, ale na začátku čtvrté minuty nastavení srovnal Petr Hronek. Severočeši tak v posledních sekundách přišli o jistotu udržení, naopak Pražané stále mají šanci na odvrácení účasti v baráži.

"Klokani" na 14. místě tabulky, které znamená baráž, ztrácejí na třináctý Jablonec dva body. V posledním kole Pražané přivítají sestupující Karvinou a Severočeši se představí na půdě již zachráněného Zlína. Jistotu udržení ještě nemají ani dvanácté Pardubice.

"Ukázalo se, že máme ohromně bojovné mužstvo a že Bohemka se nikdy nevzdává. Budu věřit, že se v posledním kole rozhodne na hřišti. Karviné už taky o nic nešlo a Teplice tam dnes nevyhrály. Zkusíme porazit Karvinou, pak si teprve sedneme ke kalkulačkám a budeme to počítat," řekl na tiskové konferenci trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

Kvůli dohodě klubů Pražanům scházel Chramosta a v základní sestavě poprvé od března nastoupil na hrotu útoku Puškáč. Bohemians vyrukovali s třemi stopery a v úvodních minutách se spíše bránili. V páté minutě vyrazil Martincovu hlavičku Valeš a za chvíli hostující gólman vychytal ve velké šanci i Kubistu, který tak nenavázal na vítěznou branku z minulého kola v Teplicích.

"Klokani" se zhruba po čtvrthodině dostali do tempa a začali být nebezpeční. Köstlovu střelu na hranici malého vápna ale zblokoval Kubista a v 25. minutě po velkém závaru ve vápně Hanuš vyrazil Jindřiškův pokus na roh.

Krátce předtím musel kvůli zranění střídat domácí Černák, kterého nahradil Pilař. Sudí Szikszay ve spolupráci s videorozhodčím v první půli řešili dvě situace v jabloneckém vápně, ale ani jednu k nevoli hostujících hráčů a lavičky jako penaltovou nevyhodnotili.

V 38. minutě se prosadili domácí. Po Malínského průniku do vápna se dostal míč až za šestnáctku k Pilařovi, ten se obtočil a ukázkovou ranou s pomocí břevna otevřel skóre. Bývalý reprezentant skóroval počtvrté v ligové sezoně, což vzhledem k nejhorší ofenzivě Severočechů v lize stačí na vedoucí pozici mezi týmovými střelci.

"Levačkou asi jeden z mých nejhezčích gólů kariéry. Nějak mi to krásně vyšlo do kroku, vystřelil jsem a trefil to dobře. Kdyby byl ten gól tříbodový, to bych měl obrovskou radost," uvedl Pilař, který v závěru utkání dostal druhou žlutou kartu v nadstavbě a přijde o zápas ve Zlíně.

Ještě do pauzy mohl srovnat Puškáč, ale v závěru nastavení ve velké šanci mířil vedle. "Do utkání jsme vstoupili špatně, možná na nás dolehla tíha zápasu. Paradoxně v době, kdy jsme vyrovnali hru, jsme inkasovali z takové nevinné akci, byť to Venca Pilař perfektně trefil," poznamenal Veselý. "V první půli jsme byli nebezpečnější asi my. Ke konci poločasu jsme mohli zvýšit na 2:0 a asi by to pro nás bylo příjemnější," řekl trenér Jablonce Jiří Vágner.

Čtyři minuty po změně se za obranu Pražanů dostal Malínský, ale na dlouhou nohu vystřelil vedle. Bohemians prostřídali sestavu a po spolupráci tří čerstvých hráčů měli blízko k vyrovnání. Po Bartkově přiťuknutí ale Koubek v 67. minutě zblízka trefil Hanuše a následně tečoval spoluhráčův pokus zpoza vápna těsně mimo.

Hosté se tlačili za gólem, dlouho však naráželi na jabloneckou defenzivu. Když už se zdálo, že míří do baráže, z posledního nákopu prodloužil míč Bartek na Hronka a ten střelou k tyči srovnal. Záložník Bohemians navázal na minulý gól ze Zlína, kde Pražané zvítězili 4:1.

"V prvním okamžiku jsem se soustředil na to, abych si to zpracoval, což se mi povedlo. Pak jsem hned věděl, že budu střílet na přední tyč," řekl Hronek. "Trenér Škorpil říkal, že koučovat zápas je jako let do kosmu, tak jsem se tam dnes párkrát podíval. Připadám si jako po příletu z kosmu, který jsem přežil," uvedl s úsměvem Veselý.

Jablonec ve třetím utkání pod hlavním trenérem Vágnerem poprvé nevyhrál a k jistotě záchrany potřebuje ještě bod. "O 10 sekund nám utekla definitivní záchrana. Asi jsme to neuhráli úplně chytře takticky, tak nás to vytrestalo. Máme tři dny na to připravit se dál. Máme to ve svých rukách, ale zase jedeme ven. Musíme věřit, že ve Zlíně neprohrajeme a zachráníme se tam," konstatoval Vágner.

Hlasy po utkání:

Jiří Vágner (trenér Jablonce): "O 10 sekund nám utekla definitivní záchrana. Přesto chci klukům poděkovat za to, jak k tomu přistoupili, jak makali. Posledních 10 vteřin jsme to asi neuhráli úplně chytře takticky, tak nás to vytrestalo. V první půli jsme byli nebezpečnější asi my. Ke konci poločasu jsme mohli zvýšit na 2:0 a asi by to pro nás bylo příjemnější. V druhé půli nás Bohemka ke konci ukopala dlouhými míči. Viděli jsme i dvě další stoprocentní šance Bohemky, když to shrnu, remíza byla asi spravedlivá."

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Do utkání jsme vstoupili špatně, prvních 15 minut bylo v režii Jablonce. Možná na nás dolehla tíha zápasu. Paradoxně v době, kdy jsme vyrovnali hru, jsme inkasovali z takové nevinné akci, byť to Venca Pilař perfektně trefil. Pak jsme měli štěstí, že nás domácí ještě do poločasu nedorazili. V druhém poločase bylo posledních 30 minut v naší režii. Měli jsme ohromný tlak a vytvořili si ohromné šance, abychom možná i vyhráli. Zase nevím, zda by to bylo spravedlivé. Objektivně řečeno, bod je spravedlivý, když jsme vyrovnali z poslední akce. Trenér Škorpil říkal, že koučovat zápas je jako let do kosmu, tak jsem se tam dnes párkrát podíval. Ukázalo se, že máme ohromně bojovné mužstvo a Bohemka se nikdy nevzdává."

FK Jablonec - Bohemians Praha 1905 1:1 (1:0)

Branky: 38. Pilař - 90.+4 Hronek. Rozhodčí: Szikszay - Hrabovský, Volf - Franěk (video). ŽK: Ikaunieks, Houska, Pilař - Dostál, Vaníček, Köstl. Diváci: 2578.

Sestavy:

Jablonec: Hanuš - Štěpánek (83. Považanec), Martinec, Zelený, Surzyn - Hübschman - Černák (23. Pilař), Houska, Kubista, Malínský (65. Pleštil) - Ikaunieks (65. Silný). Trenér: Vágner.

Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hašek (76. Fulnek) - Dostál, Květ (62. Bartek), Jindřišek, Kovařík (82. Krch) - Beran (46. Vaníček), Hronek - Puškáč (62. Koubek). Trenér. Veselý.