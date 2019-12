Bohemians prohráli doma poprvé v sezoně

Praha - Fotbalisté Ostravy v předehrávce 19. kola první ligy zvítězili na hřišti Bohemians 1905 2:0. O první venkovní výhru Baníku v nejvyšší soutěži po šesti zápasech se ve druhém poločase zasloužili Dame Diop a Nemanja Kuzmanovič. "Klokani" doma v devátém utkání ligové sezony poprvé prohráli a v neúplné tabulce jsou jedenáctí. Ostravský tým poskočil na čtvrtou příčku.

První větší příležitost si v páté minutě vypracoval Baník, jenže hlavička Jakuba Pokorného skončila vedle. Poté se v Ďolíčku dlouho nic zajímavého nedělo.

Domácí poprvé výrazněji zahrozili až po půl hodině hry, kdy Ugwuovo bodlo minulo branku. Poté si "Klokani" vypracovali sérii šancí. Hronkova střela trefila přímo brankáře Laštůvku. Následně Havel přihrál před branku Ugwuovi, který v pádu vystřelil a hostující kapitán Fleišman jeho pokus špičkou kopačky vychýlil na roh. Po něm zahrozil Hronek hlavičkou, kterou Laštůvka vytáhl na další roh.

Baník dal o sobě vědět až před koncem poločasu, kdy Jiráskovu střelu zpoza vápna vyrazil brankář Le Giang na roh.

Bohemians byli aktivnější i v úvodu druhého poločasu, ale skóre otevřeli Slezané. Kuzmanovič našel ve vápně Diopa, jenž přesně zakončil k tyči. Pražané doma inkasovali po 372 minutách.

Domácí však nedokázali Ostravu zatlačit a vypracovat si gólovou šanci. V 82. minutě si tak hosté pojistili vítězství. Jirásek přihrál volnému Fleišmanovi, který našel ve vápně Kuzmanoviče a srbský útočník přidal druhou trefu Baníku.

Ostrava porazila Bohemians v lize popáté za sebou. "Klokani" v Ďolíčku v nejvyšší soutěži prohráli poprvé od května a vyhráli jediné z posledních šesti utkání. Posledním týmem v aktuálním ligovém ročníku, který doma nenašel přemožitele, tak zůstala Slavia.

Hlasy po utkání:

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Zápas byl pro nás hodně nešťastný. V poli byla hra vyrovnaná, možná jsme byli trošku aktivnější. Fotbal rozhoduje produktivita, hra v šestnáctkách. Tam nás Baník hlavně ve druhé půli přetlačil, a proto byl úspěšnější a vyhrál. V šestnáctce jsme měli několik ofenzivních situací. Spíš jsme se tam dostávali silou než kvalitou a bohužel jsme ty situace nedokázali dohrát."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Pro nás nesmírně těžké utkání. Dostali jsme se pod tlak tím, že jsme doma minulé utkání s Opavou jenom remizovali. Věřili jsme, že tady můžeme udělat body. To bylo cílem. Začátek z naší strany dobrý. Potom tam bylo moc soubojů, nedohrávali jsme akce vepředu a dostávali jsme se pod tlak po propadlých míčích. Přežili jsme situaci kolem tyče. Věděli jsme, že kdo dá tady gól, má šanci zvítězit. Bohemka má doma dobré statistiky a my si toho vítězství nesmírně ceníme. Dokud jsme nedali druhý gól, lítalo to kolem naší branky. Tím, že jsme tam dali Procházku, jsme tlak domácích otupili a utkání jsme dohráli v klidu."