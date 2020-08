Bohemians mají čtyři nakažené covidem, nedělní duel je v ohrožení

Praha - V týmu fotbalistů Bohemians 1905 se čtyři lidé nakazili novým typem koronaviru. Hygienici nařídili Pražanům pětidenní izolaci, úvodní ligový duel nové sezony s Mladou Boleslaví, který se má hrát v neděli, je tak v ohrožení. Podle prvotního vyjádření klubového webu se zdálo pravděpodobné, že se zápas se Středočechy odloží. Nakonec ale tým půjde v sobotu na nové testy, a pokud budou u dosud negativních členů výsledky v pořádku, hrát se bude.

Zda se nakazili hráči nebo členové realizačního týmu, tiskový mluvčí Petr Koukal ČTK nesdělil. Klub nejprve na webu uvedl, že kvůli nařízené pětidenní izolaci "rozhodne řídící orgán Ligové fotbalové asociace (LFA) pravděpodobně o odložení našeho nedělního utkání s Mladou Boleslaví na neurčito".

Později ale "Klokani" dodali, že v sobotu ráno proběhne testování zbylých členů A-týmu, u nichž první testy neodhalily nákazu. "Pokud se neobjeví další nákaza, v neděli hrát budeme," informoval klub.

Prvoligová sezona začala dnes soubojem mezi Plzní a Opavou. O osudu utkání se rozhodlo tři hodiny před výkopem. Plzeň ve středu ohlásila, že testy před startem sezony odhalily jednoho nakaženého hráče. Při čtvrtečních kontrolních odběrech se nemoc objevila také u člena širšího realizačního týmu, který byl stejně jako první nejmenovaný nemocný okamžitě izolován.

Dnešní třetí kolo testů už další pozitivní případ neodhalilo a Viktoria tak díky čerstvému zmírnění karanténních pravidel pro sport mohla nastoupit.

Až do začátku tohoto týdne platilo, že v případě pozitivního testu u některého z hráčů musel do dvoutýdenní karantény celý tým. Po jednání rady vlády pro zdravotní rizika se zástupci sportů mají nově zamířit do izolace jen nakažení, pokud budou ostatní členové mužstva negativní.

Testování na koronavirus v nejvyšší soutěži dnes odhalilo tři nakažené i v Olomouci. Jde o jednoho hráče a dva členy realizačního týmu. Hanácký klub prošel dalšími kontrolními odběry. Na základě jejich výsledků se rozhodne, zda Olomoučtí budou moci v sobotu odehrát domácí utkání 1. kola nejvyšší soutěže s Libercem.

Koronavirus zasáhl před startem ročníku 2020/21 také druhou ligu. Kvůli nákaze v Chrudimi bylo odloženo na neurčito sobotní utkání prvního kola s jedním z favoritů soutěže Jihlavou.