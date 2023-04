Bohemians deklasovali Boleslav 4:0 a prodloužili sérii bez porážky

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 v 27. kole první ligy porazili doma 4:0 Mladou Boleslav a prodloužili sérii neporazitelnosti v nejvyšší soutěži na sedm zápasů. Skóre otevřel ve 40. minutě Jan Matoušek, druhou trefu přidal v 62. minutě Jan Kovařík. O dalších 12 minut později se prosadil Erik Prekop a skóre uzavřel v nastavení střídající Václav Drchal. "Klokani" výhrou udrželi tříbodový náskok na páté Slovácko. Mladá Boleslav je na deváté příčce neúplné tabulky.

Středočeši nevyhráli čtvrté kolo v řadě a v Ďolíčku neuspěli v šestém ligovém duelu za sebou. Pražané oplatili dnešnímu soupeři porážku 3:4 z úvodního vzájemného duelu v ligové sezoně a zdolali ho po čtyřech utkáních. "Výsledek se ale nerodil jednoduše a vůči Boleslavi je krutý, na čtyři góly to nebylo. Paradoxně byl dneska klíčem k utkání náš výkon v defenzivě, od kterého jsme se odrazili," uvedl domácí kouč Jaroslav Veselý na tiskové konferenci.

V základní sestavě "Klokanů" chyběl teprve podruhé na jaře útočník Drchal, jehož místo na hrotu zaujal nezvykle Prekop. Alespoň na lavičku se vrátil po zranění a takřka dvouměsíční absenci nejlepší střelec Pražanů Puškáč. Na druhé straně zůstal jen mezi náhradníky kapitán a tvůrce hry Matějovský. "Očekávali jsme soubojové utkání, proto nehrál. V poločase jsme se bavili, jestli ho tam neposlat, ale hrálo se hlavně vzduchem a jeho přínos by moc velký nebyl," vysvětlil trenér Mladé Boleslavi Pavel Hoftych, který v minulosti vršovický celek vedl.

Matoušek poprvé zahrozil po deseti minutách, kdy si naběhl na Jánošův dlouhý pas za obranu a přinutil Šedu k zákroku. Jediný náznak šance hostů měl po rohovém kopu Suchý, jehož hlavička skončila nad břevnem. Na druhé straně Hálův prodloužený roh dostali z brankové čáry až mladoboleslavští obránci.

Bohemians byli aktivnějším týmem a ve 40. minutě se dočkali odměny. Prekop při rychlém brejku vybídl k zakončení Matouška a ten přes obránce zamířil křižnou střelou z hranice vápna přesně k tyči. Čtyřiadvacetiletý fotbalista navázal na dvougólové představení z minulého kola v Olomouci (2:2) a potvrdil vynikající jarní formu. Rychlonohý útočník nasázel všech svých pět zásahů v ligovém ročníku v posledních pěti utkáních, do nichž nastoupil.

Stejně jako při říjnové přestřelce v Mladé Boleslavi padla většina branek až po změně stran. V 62. minutě se Kovařík prohnal po levé straně kolem Šimka a skákající míč poslal výstavní ranou do horního rohu Šedovy brány. Čtyřiatřicetiletý levonohý univerzál se trefil poprvé od listopadu a podruhé v sezoně nejvyšší soutěže.

"Každý fotbalista pozná už při kopu, jestli mu střela sedla. Tohle byl ten případ. Pak už jsem si jen vychutnával let míče," popsal Kovařík, který ale mohl být v tu dobu už na lavičce. "Trochu jsem si teď vychutnal ostatní z realizačního týmu, protože mě před gólem tři čtyři minuty přesvědčovali, ať Honzu vystřídám. Říkal jsem jim, že umí být u klíčových okamžiků, a než jsem to dořekl, tak tam byla šibenice. Ostatní jenom sklopili hlavy," usmíval se Veselý.

Čtvrthodinu před koncem navíc zpracoval Prekop míč ve vápně a technickým obstřelem přidal čtvrtý zásah v ligovém ročníku. Gólovou asistenci mu vrátil střelec úvodní branky Matoušek. Debakl završil v nastavení z dorážky Drchal, jenž pátým gólem dohnal v čele týmové tabulky střelců Puškáče s Matouškem.

"Bohemka je teď hodně produktivní, má fazonu. Ať nastoupí vepředu kdokoliv, je nebezpečný. První poločas byli domácí o něco lepší, ale dorazil nás až druhý gól. Pak už to bylo spíš o jednom mužstvu, a byť jsme se o něco snažili, v koncovce jsme byli jaloví," konstatoval Hoftych.

Více než pět tisíc diváků v Ďolíčku v závěru potěšilo i střídání uzdraveného záložníka Morávka, který se minulý rok vrátil do mateřského klubu po třináctiletém působení v německé bundeslize. Třiatřicetiletý trojnásobný reprezentant nastoupil v české nejvyšší soutěži poprvé od 17. května 2008. Bohemians i s jeho přispěním zvítězili doma v lize potřetí za sebou a opět bez inkasované branky.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Když vyhrajete 4:0, tak se vám zápas hodnotí dobře. Výsledek se ale nerodil jednoduše a vůči Boleslavi je krutý, na čtyři góly to nebylo. Týmy na sebe byly dobře takticky připravené. Zvrhlo se to na souboj o odražené míče, ofenzivy vytvářely tlak spíš silou, hrálo se hodně agresivně. První gól do kabin nám samozřejmě pomohl, stejně jako celému utkání. Boleslav měla v úvodu druhé půle aktivitu, vytvářela tlak kolem vápna, nicméně naše obrana si poradila. Druhý gól zlomil odpor soupeře a utkání se pak spíš dohrávalo. Po delší době jsme měli klidnější závěr utkání. Paradoxně byl dneska klíčem k utkání náš výkon v defenzivě, od kterého jsme se odrazili k úspěšnému výsledku."

Pavel Hoftych (trenér M. Boleslavi): "Čekali jsme soubojové utkání se soupeřem, který má fazonu, což se potvrdilo. Bohemka je teď hodně produktivní, ať nastoupí vepředu kdokoliv, je nebezpečný. První poločas byli domácí o něco lepší, ale dorazil nás až druhý gól. Pak už to bylo spíš o jednom mužstvu, a byť jsme se o něco snažili, v koncovce jsme byli jaloví. Bohemka zaslouženě vyhrála, i když až tak vysoké skóre průběhu zápasu možná neodpovídalo. Dneska jsme na to neměli, byli jsme spíš takový sparing."

Bohemians Praha 1905 - FK Mladá Boleslav 4:0 (1:0)

Branky: 40. J. Matoušek, 62. Kovařík, 74. Prekop, 90.+1 Drchal. Rozhodčí: Nehasil - Hrabovský, L. Matoušek - Kocourek (video). ŽK: Vondra - Kubista, Suchý, Karafiát. Diváci: 5279.

Sestavy:

Bohemians 1905: Jedlička - Hůlka, Křapka, Vondra - Köstl (85. Nový), Jánoš, Jindřišek, Kovařík (79. Dostál) - Hála (68. Drchal), J. Matoušek (79. Morávek) - Prekop (79. Puškáč). Trenér: Veselý.

M. Boleslav: Šeda - Šimek (78. Donát), Suchý, Karafiát - Suchomel (70. Tomič), Mareček, Kubista (63. Skalák), Fulnek - Kušej (70. Mašek), Ladra - Škoda (78. Jawo). Trenér: Hoftych.