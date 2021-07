Bohemians chtějí se staronovými dresy hrát dál ve středu tabulky

Praha - S přáním pohybovat se nadále v klidném středu tabulky a střílet na novém domácím trávníku více branek vstupují do nadcházející sezony fotbalisté Bohemians 1905. "Klokani" v minulé sezoně obsadili v nejvyšší soutěži desáté místo a kolem této příčky by chtěli být i nyní. Do nového ročníku vyrukují po třech sezonách ve staronových dresech se svislými pruhy.

"Primární cíl je stejný jako dřív. Vyhnout se bojům o záchranu, probojovat se do střední části tabulky a udělat naší hrou radost fanouškům. Věřím, že budeme silnější díky novým posilám, ale víme, že posilovaly i týmy kolem nás jako Olomouc, Zlín nebo Boleslav. Pohybovat se kolem desátého místa nebude jednoduché, ale je to zhruba náš cíl," řekl na tiskové konferenci trenér Luděk Klusáček.

Bohemians čeká v úvodu nové sezony těžký program, protože během prvních osmi kol vyzvou obě pražská S Spartu a Slavii, Jablonec nebo Plzeň. Klusáček přesto věří v lepší podzim než v minulých sezonách. "Zažil jsem to tu už od svého příchodu dvakrát. Poprvé to bylo v roce 2019, kdy jsem přicházel a podruhé jsme zase vloni bojovali se zraněním a covidem. Snad to letos zvládneme lépe a nebudeme to pak dohánět," řekl Klusáček.

Oproti minulé sezoně nemůže počítat s Matějem Pulkrabem, Danielem Koskem nebo Lukášem Pokorným, kterým skončilo hostování. Směrem do Jablonce odešel na roční hostování s opcí Antonín Vaníček. Ze začátku sezony bude chybět například také zraněný kapitán Josef Jindřišek.

"Klokani" proto vyhlížejí přínos nových tváří. Za Vaníčka přišel na hostování útočník Jan Chramosta, jenž v přípravě vstřelil čtyři góly, a do pražského klubu přestoupil také z Plzně záložník Jan Kovařík. Dalšími posilami jsou Jakub Fulnek (hostování) nebo Martin Nový (volný hráč). "Do Bohemky s nimi přišlo více jak 800 ligových startů a přes 100 ligových gólů. Z tohoto pohledu věřím, že tihle čtyři mužstvo zkvalitní," přál si sportovní ředitel Miroslav Držmíšek, podle nějž zůstávají v klubu registrovaní i Pavel Hašek a Till Schumacher, ale hledají si angažmá.

Kvůli komplikacím s pandemií koronaviru počítá vedení klubu za minulou sezonu se ztrátou 20 milionů korun. "Je tam hlavně výpadek vstupného nebo z prodeje klubových předmětů. Obrovskou zátěží bylo i testování hráčů, které nás třeba obecně s dalšími náklady, jako jsou dezinfekce, stálo kolem tří milionů korun," konstatoval předseda klubu Dariusz Jakubowicz

Vedle nového trávníku, který byl vyměněn po osmi letech, došlo přes léto i na rekonstrukci VIP prostor a kabiny domácího týmu. Do budoucna se chystá rekonstrukce stadionu, o nějž se v sezoně budou hráči Bohemians 1905 dělit dál s Pardubicemi. Maximální kapacita bude na zápasy 3400 diváků.

"Pět tisíc diváků je povolená kapacita na sezení. Kapacita Ďolíčku je 6300, ale velká část z toho je velký sektor v kotli domácích a hostů na stání. Zde nařízení Ministerstva zdravotnictví omezuje využití plochy pro jednoho diváka na čtyři metry čtvereční. Náš kotel tak sice má 2000 lidí, ale využít můžeme jen jednu devítinu. Z bezpečnostních důvodů jsou navíc vyblokovány první řady na hlavní tribuně," vysvětlil tiskový mluvčí Petr Koukal.

Na návrat alespoň části fanoušků se přesto Klusáček velmi těší. "Konečně se těším na normální fotbal s pěknou kulisou. Viděli jsme to třeba i teď v zápase Sparty s Rapidem. Snad budeme i na novém trávníku střílet více branek," dodal hlavní trenér.

První duel čeká Bohemians 1905 v sobotu 24. července na hřišti Hradce Králové.