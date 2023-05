Bohemians čekají na verdikt UEFA, předkolo by mohli hrát na Letné

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 zatím nevědí, zda dokážou splnit podmínky Unie evropských fotbalových asociací (UEFA), aby mohli odehrát 2. předkolo Evropské konferenční ligy na domácím stadionu v Ďolíčku. Vršovický klub proto už podepsal smlouvu se Spartou o případném využití stadionu na Letné. Rozhodnutí padne v nejbližších dnech.

"Náš domácí stadion má velkou řadu limitů a omezení. V pátek očekáváme návštěvu z FAČR včetně pana předsedy Petra Fouska, abychom objektivně zhodnotili, zda je vůbec možné v Ďolíčku poháry hrát," uvedl pro web Bohemians ředitel klubu Darek Jakubowicz.

V Ďolíčku je nyní uzavřená část protilehlé tribuny a za bránou v "kotli" jsou místa na stání, která ale UEFA nepovoluje. "Uzavření sektoru v takovém případě nechceme mít jako variantu. Jsme připraveni sedadla do kotle vrátit. Musíme ale zhodnotit celkový stav i sportovní a ekonomickou stránku věci," vysvětlil Jakubowicz.

Bohemians obsadili v lize čtvrté místo a evropské poháry si zahrají poprvé od sezony 1987/88. Jméno soupeře se dozvědí při losování 21. června. Úvodní duely druhého předkola EKL jsou na programu 27. července, odvety o týden později 3. srpna. Pokud by se nehrálo v Ďolíčku, padla by volba na Letnou.

"Hledali jsme stadion v Praze, který by parametry splňoval a byl by blízko a s větší kapacitou. Slavia s námi do jednání vstoupit ani nechtěla, naopak se Spartou jsme domluvení," potvrdil Jakubowicz.

Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík mezitím na twitteru vysvětlil, proč jeho klub vršovickému sousedovi nevyšel vstříc. "V Edenu jsou koncerty a nový trávník potřebuje přiměřený čas na zakořenění. Hrát na něm v termínu druhého předkola by znamenalo nepřiměřené riziko. Stačí si vzpomenout na loňský rok. Jinak bychom Bohemians také vyhověli," uvedl s narážkou na podzimní část, kdy byl stav hrací plochy v Edenu často terčem kritiky.