Bohemians 1905 porazili Příbram 2:1 a vyhráli po čtyřech kolech

Praha - Fotbalisté Bohemians 1905 porazili ve 12. kole první ligy Příbram 2:1. "Klokani" zvítězili v nejvyšší soutěži po čtyřech zápasech, naopak Středočeši po stejné době nebodovali. Pražané vedli od 25. minuty po trefě Kamila Vacka, před koncem první půle srovnal Zdeněk Folprecht. Tři body vystřelil domácím v 73. minutě osmnáctiletý záložník Vojtěch Novák.

Na hrotu útoku Bohemians nastoupil místo Necida, který v minulém kole obdržel červenkou kartu, uzdravený Pulkrab. Naproti hlavní tribuně v Ďolíčku znovu nechyběli fanoušci na štaflích. K podpoře domácích se přidali i lidé na balkonech. Zápasy se kvůli covidu-19 stále hrají bez fanoušků. Na stadionech ale může být při splnění podmínek až 300 lidí z řad partnerů klubů.

Úvodní dějství nabídlo minimum šancí, přesto oba týmy skórovaly. "Klokani" šli do vedení v 25. minutě. Novák poslal míč do vápna a Hronek v pádu přihrál pod sebe na Vacka, který přízemní střelou na zadní tyč překonal brankáře Kočího. Domácí záložník se prosadil poprvé v ligové sezoně.

Dvě minuty před přestávkou hosté srovnali. Cmiljanovič z autového vhazování našel Folprechta, který obešel tři protihráče a prostřelil vyběhnutého gólmana Le Gianga. Příbramský záložník se radoval z první trefy v nejvyšší soutěži od října 2016.

Také druhý poločas nabídl vyrovnanou hru. V 63. minutě Kočí vyrazil Hronkovu střelu z hranice šestnáctky. O deset minut později si vršovický celek vzal zpátky vedení. Hronkovu střelu po Květově přihrávce Kočí ještě vytěsnil, jenže na Novákovu dorážku nestačil.

Střídající Květ málem z přímého kopu přidal třetí gól Bohemians, pokus obstřelit zeď ale skončil vedle. Hosté sahali po bodu, Antwi však z vápna přestřelil a chvíli poté Le Giang vytáhl hlavičku střídajícího Vaise z hranice malého vápna na roh.

Pražané vyhráli doma v lize třetí z posledních čtyř duelů a v této sezoně tam získali 13 z celkových 14 bodů. Příbram nezvítězila venku v nejvyšší soutěži podesáté za sebou.

Hlasy po utkání:

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Zcela upřímně to nebylo moc pohledné utkání. Hlavně z naší strany to bylo strašně nervózní, zejména v prvním poločase, v němž jsme se nedostali k souvislejší hře. Mohli jsme být rádi za vedení, byla to naše první slušná akce. Nicméně vedení jsme do poločasu neudrželi a boj pokračoval ve druhém poločase se šťastným koncem pro nás. Novákem se nám podařilo dostat do vedení a v závěru soupeř nevyužil šance. Pro nás to jsou důležité tři body. Bylo to hrozně těžké. Fanoušci vidí nějaké nedostatky ve hře, ale je potřeba říct, že někteří hráči toho mají hodně za sebou. Pro nás je hrozně důležité, že jsme utkání zvládli vítězně. Doufám, že se nám podaří do konce podzimu odpoutat od spodku tabulky, abychom se mohli víc zklidnit."

Pavel Horváth (asistent trenéra Příbrami): "Zápas byl hodně vyrovnaný. V první půli jsme měli čtyři nebo pět situací, v nichž jsme získali dobře balon, ale byli jsme netrpěliví a nepřesní v koncovce. Nedokázali jsme to zakončit. Oproti tomu Bohemka z první vážnější situace dala gól. Dokázali jsme vyrovnat krásnou akcí Zdeňka Folprechta. Druhou půli domácí znovu po našem špatném postavení v defenzivě a zmateném chování některých hráčů z podobné situace vedli. Ke konci jsme měli dvě stoprocentní šance, které jsme bohužel nevyužili, a proto jsme prohráli."

Bohemians Praha 1905 - 1. FK Příbram 2:1 (1:1)

Branky: 25. Vacek, 73. Novák - 43. Folprecht. Rozhodčí: Zelinka - Moláček, Hrabovský. ŽK: Vávra, Vais (oba Příbram). Bez diváků.

Bohemians: Le Giang - Schumacher, Bederka, Hůlka, Vondra - Novák (77. Keita), Vacek (46. Květ), Jindřišek, Hronek (90.+3 Osmančík), Vaníček (62. Nečas) - Pulkrab (90.+3 Dostál). Trenér: Klusáček.

Příbram: Kočí - Nový, Tregler, Vilotič (88. Pinc), Cmiljanovič - Pilík, Folprecht (79. Hájek), Zorvan (79. Vais), Rezek, Vávra (63. Antwi) - Voltr. Trenér: Čuhel.