Bohemia JazzFest v Praze zahájil americký kytarista Ralph Towner

Praha - Letošní 14. ročník mezinárodního hudebního festivalu Bohemia JazzFest pod širým nebem na Staroměstském náměstí v Praze zahájil sólový americký kytarista Ralph Towner. Původně avizovaný rakouský kytarista Wolfgang Muthspiel kvůli zrušenému letu z Vídně koncert nestihl a zahrál později. Towner, který je znám především jako skladatel, kytarista a klávesista ansámblu Oregon, se po letech na Bohemia JazzFest vrátil jako sólový hráč. Jeho komornímu jazzovému vystoupení tleskaly v historickém centru Prahy tisíce posluchačů.

"Je to takový trochu nečekaný stres, ale slavný muzikant Towner, který hrál mimo jiné s kapelou Weather Report, s přesunutím svého vystoupení neměl problém," uvedl zakladatel a organizátor festivalu Rudy Linka na adresu šedovlasého hudebníka, který za svoje vystoupení sklidil uznalý potlesk publika.

Muthspiel, který je podepsán pod více než třiceti CD, z nichž pro většinu skládal písně, dorazil s dvouhodinovým zpožděním. Muthspielova deska Rising Grace je považována v rámci žánru za jedno z nejlepších alb roku 2016, jeho zatím poslední nahrávkou je pak album Where the River Goes z loňského roku. Posledních několik měsíců strávil Muthspiel seznamováním své kapely s novým členem, kterým se stal trumpetista Matthieu Michel. Dále Muthspielovu kapelu tvoří baskytarista Joe Sanders a bubeník Jeff Ballard.

Na závěr úvodního dne Bohemia JazzFestu vystoupí pianista Stefano Bollani s projektem Napoli Trip, jehož součástí jsou i saxofonista Daniele Sepe, klarinetista Nico Gori a bubeník Bernardo Guerra. Bollani se narodil v Miláně v roce 1972 a vyrůstal ve Florencii. Na piáno začal hrát ve věku šesti let a na konzervatoř se dostal o pět let později. Tam se mu dostalo klasického hudebního vzdělání: "Můj učitel pocházel z velice staré školy, neapolské školy hry na klavír, která dala světu hráče jako Aldo Ciccolini, nebo Ricardo Muti," vzpomínal Bollani, který později hrál s jazzovými hvězdami, jako jsou Pat Metheny, Martial Solal, Lee Konitz, Phil Woods, Gato Barbieri nebo Miroslav Vitouš.

Festival na Staroměstském náměstí pokračuje i 9. července. JazzFest pak zamíří do Plzně (10. července), Liberce (11. července), Domažlic (13. července), Tábora (14. července) a Brna (15. července). Vstup na všechny koncerty je tradičně zdarma.

Hvězdou koncertů v Praze, Plzni a Liberci bude americké duo Tuck & Patti, které se již zúčastnilo Bohemia JazzFestu v roce 2008. Letos obdrží Bohemia Jazz Award za celoživotní přínos jazzu. Loni se držitelem této ceny stal jazzový trumpetista Enrico Rava.

Dále na festivalu vystoupí německý zpěvák Lorenz Kellhuber nebo polsko-italská dvojice Krzysztof Kobyliński a Daniele Di Bonaventura. Českou hudební scénu zastoupí bluesový harmonikář a zpěvák Ondřej Konrád, zpěvačka Lenka Dusilová nebo pianisté Martin Bruner a Tomáš Sýkora. Závěrečné koncerty v Táboře a v Brně ozdobí orchestr Elmhurst College Jazz Band pod taktovkou skladatele a trumpetisty Douga Beache.