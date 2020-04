Bohemia Energy zavedla digitální podpis a poradenství zdarma pro všechny

Odběratelé, kteří se rozhodnou ušetřit na cenách energie, mohou přejít k Bohemia Energy díky digitálnímu podpisu smlouvy z pohodlí domova. S úsporami energií poradí firma zdarma navíc i těm, kteří jejími zákazníky nejsou.

Společnost Bohemia Energy, svého času první alternativní dodavatel elektřiny v tuzemsku a v současnosti skupina zásobující elektřinou a plynem více než 1,2 milionu zákazníků, zohlednila stoupající tlak na úspory způsobený koronavirovou krizí. Za situace, kdy bude muset část veřejnosti v důsledku ekonomického propadu a oslabení kupní síly přistoupit k razantním úsporám v domácnostech, přišla firma s moderním řešením.

Vstřícnost a inovace navenek

Veškeré smluvní dokumenty týkající se změny dodavatele je nyní možné podepsat doma na počítači, tabletu či na mobilním telefonu. Podpis má stejnou platnost jako vlastnoruční podpis papírové smlouvy.

Postup je jednoduchý: klientovi přijde do e-mailu odkaz na dokument, který má podepsat. Ten si ho pročte, zkontroluje a podepíše podle toho, na jakém zařízení jej otevře. Na telefonu nebo tabletu prstem nebo stylusem, na PC myší, na notebooku touchpadem.

Změnu mohou zákazníci konzultovat s prodejci nebo poradci firmy, osobní setkání nahrazuje telefonické spojení. Energetické poradenství poskytuje Bohemia Energy zdarma, a to i těm, kdo nejsou jejími zákazníky.

„Funguje to tak, že své požadavky proberete s naším zástupcem po telefonu a vyslechnete si nabídku. Zároveň vám vysvětlíme jakékoli nejasnosti – vyptáte se na všechno, co potřebujete. Pak dostanete konkrétní návrh e-mailem, všechno si v klidu pročtete, a pokud s nabízeným řešením souhlasíte, potřebné dokumenty podepíšete jednoduše digitálně,“ vysvětluje Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy.

Firma zároveň připomíná, že se změnou dodavatele energií není dobré otálet. Pokud má uživatel uzavřenou smlouvu se současným obchodníkem na dobu neurčitou, s novým dodavatelem bude moci začít šetřit až po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty. Pokud má kontrakt sjednán na dobu určitou, musí počkat na její vypršení, aby se vyhnul sankcím za předčasné ukončení. Z těchto důvodů je dobré poohlédnout se po výhodnějším dodavateli co nejdříve, ideálně ještě před před začátkem topné sezóny.

Prevence a péče uvnitř

Bohemia Energy není ze své podstaty firmou, která by běžně využívala práci z domova. Vzhledem ke skladbě profesí nejde o plošnou záležitost. Přesto se podařilo během tří dnů po vyhlášení celostátního nouzového stavu přesunout do „domácích kanceláří” třetinu zaměstnanců. Po týdnu pracovalo z domova už 65 procent firmy. Kromě části operátorů call center tak všechny týmy fungují celou dobu na dálku. IT oddělení posílilo systémy pro externí napojení do firemní sítě a nakoupilo techniku. Provozní tým zabezpečil distribuci notebooků a počítačů do místa bydliště. Aktivity firmy nejsou díky tomu přerušeny, zákazníci mohou i nadále řešit vše potřebné. Zároveň jsou zaměstnanci chráněni před nakažením koronavirem v domácí izolaci.

Společnost zavedla poměrně přísná preventivní pravidla už na konci února. Zaměstnanci po návratu ze zahraničí pracovali z domova, nebo jim firma platila 100 % průměrného výdělku kvůli tzv. překážkám na straně zaměstnavatele. Rodiče s dětmi do 13 let mohli od uzavření školek a škol pracovat z domova, nebo byli v režimu překážky na straně zaměstnavatele a měli jistotu nekrácené mzdy. Zaměstnanci starší šedesáti let můžou stejnou výhodu čerpat až do konce dubna.

Operátory call center, kteří zůstali v kancelářích, vybavila společnost látkovými rouškami a dezinfekčními prostředky. Dotuje jim jídlo v interní kavárně, zajišťuje pro ně občerstvení. Kromě toho firma rozdělila velké týmy z jednoho open space do několika kanceláří, které pravidelně dezinfikuje. Zaměstnancům, kteří pracují z domova, přiznává stravenky.

A přestože lidem chybí vzájemný osobní kontakt, Bohemia Energy s nimi zůstává ve spojení. Na intranetové stránce Koronavirus najdou aktuální informace k mimořádné situaci. Několikrát týdně dostanou do své soukromé schránky e-mail se zajímavostmi o dění ve firmě, s tipy třeba na online vzdělávání, zvládání stresu a pro volný čas.

Zájem o energetické úspory v příštích měsících poroste, říká Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy Jak podle vás koronavirus ovlivní energetický trh? Rozdělil bych to na dvě části. Pro firmu a její zaměstnance to je samozřejmě velmi těžké období, stejně jako pro všechny ostatní. Navíc v první fázi nebude dodavatel energie asi to, co většina z nás řeší jako prioritu. Je ale potřeba si uvědomit, že následky stávající situace nezmizí spolu s nákazou – dopady na ekonomiku budou zásadní, spousta lidí se dostane do nelehké situace. Tady ale vidím i možnost, jak jim můžeme pomoct. Během příštích měsíců předpokládáme, že bude růst zájem o energetické úspory všeho druhu, včetně změny dodavatele. Vždyť právě tou lze ušetřit až tisíce korun ročně. Byla by to velmi racionální reakce a já bych všem doporučoval začít se připravovat na to, co může přijít, již nyní. Změní se podle vás i něco ve vnitřním fungování trhu? Minimálně do té doby, než pandemie úplně odezní, budou lidé pro kontakt s kýmkoli, tedy i s dodavatelem energie, volit takový způsob, který jim umožní vyřídit vše z domova. Ještě více než dříve tak naši zákazníci oceňují bezplatnou zákaznickou linku, možnost vše vyřídit e-mailem nebo prostřednictvím webové kanceláře. Navíc, nově si nyní zájemci o naše služby mohou sjednat dodávky energií z pohodlí svého domova, aniž by museli někam chodit. Věříme, že tento trend už zůstane a současná situace pomůže rozšíření moderních forem komunikace i nových prodejních kanálů na energetickém trhu.