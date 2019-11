BOHEMIA ENERGY: Z malé firmy mezi stovku největších

V roce 2005 první – a dnes v segmentu domácností a malých a středních firem největší alternativní dodavatel energie na českém trhu. Zakladatelé Bohemia Energy dokázali před čtrnácti lety rychle využít uvolnění trhu s elektřinou, později firma přidala do nabídky také plyn a expandovala do zahraničí.

Společnost Bohemia Energy založili v říjnu roku 2005, tedy hned jak to liberalizace trhu s energiemi dovolila, Hana a Jiří Písaříkovi. O rok později začali jako první alternativní dodavatel zásobovat firmy i domácnosti elektřinou. V roce 2008 se odběratelé dočkali od společnosti Bohemia Energy také plynu.

Skutečnost, že Bohemia Energy vstoupila na trh jako první alternativní dodavatel, jí další působení nijak neulehčilo. Naopak. V pozici pionýra razila dosud neznámou cestu ostatním a zpočátku se setkávala i s nedůvěrou. Nicméně podařilo se jí ve vytvářejícím se konkurenčním prostoru oslovit velkou skupinu zákazníků, kteří nechtěli zůstávat u monopolních dodavatelů. Náskok v počtu klientů, který získala tehdy, si společnost udržela dodnes.

„Díky nám se podařilo rozhýbat trh a pomoci zákazníkům k nižším cenám, bohatším službám a lepší kvalitě zákaznické péče,“ říká zakladatel Bohemia Energy Jiří Písařík.

Hlavně nepolevit

Jiří Písařík přiznává, že první roky podnikání nebyly úplně lehké: „Začal jsem stavět Bohemia Energy a zároveň chodil do práce, protože jsem musel vydělávat, neměl jsem žádné jiné peníze. Moje žena zatím s miminkem chodila do naší nové firmy a řešila veškerou agendu. To bylo asi jedno z nejtvrdších pracovních období.“ Zároveň se majitelé museli vypořádat i s určitou nedůvěrou, kdy zákazníci nevěděli nic o fungování alternativních dodavatelů. Po dvou těžkých letech však bylo jasné, že prorazili.

Vymýšlet stále nové věci bylo třeba i poté, co se firma pevně etablovala na trhu a začala slušně vydělávat. „Jakmile na chvíli polevíte, přestanete přinášet do firmy inovace, nesnažíte se o to, abyste měl více spokojených zákazníků, začne firma chřadnout. A může to být proces, který už se nedá zastavit,“ říká Písařík a uvádí příklady některých inovativních produktů, jako je Garance nebo energie A++, se kterými Bohemia Energy přišla na trh jako první.

Kromě výhodných cen energií zajišťuje Bohemia Energy i komplexní zákaznický servis a energetické poradenství, kdy lidem pomáhá s dalšími možnými úsporami v domácnostech. Z malé a „našlápnuté“ rodinné firmy je dnes silná respektovaná společnost, v níž zůstala zachována nejen dynamika, ale stále i rodinný duch. Sám zakladatel se denně podílí na realizaci jednotlivých strategických projektů, jeho žena se aktivně stará o každodenní chod firmy. A to má jejich společná firma dnes už více než 600 zaměstnanců.

Co se týče prodeje služeb, oslovuje Bohemia Energy zákazníky prostřednictvím reklamy, osobních obchodníků a energetických poradců a rovněž skrze aktivní call centrum. Svůj obchodní model neustále inovuje. Reaguje tak nejen na aktuální trendy, ale i na očekávané změny celého evropského trhu. „Budoucnost vidíme v multikanálovém obchodním modelu. Zákazníka tak například oslovujeme online, pokračujeme s ním v komunikaci po telefonu, jeho konkrétní potřeby a představy pak probereme na osobní schůzce a celý proces zakončíme podpisem smlouvy. Důležité je, že zákazník má vždy dostatek času na rozmyšlenou, na vše se může vyptat, v klidu si vše pročíst a smlouva je vždy písemná,“ vysvětluje Písařík.

Konsolidátor trhu

Bohemia Energy sehrála v minulých letech důležitou roli v konsolidaci trhu s energiemi. Po liberalizaci postupně vznikla řada dalších alternativních dodavatelů, mnozí z nich se ale při prvních větších cenových otřesech dostali do ekonomických potíží. To byla příležitost pro Bohemia Energy, která několik takových firem nakoupila a začlenila je do své skupiny. Každou takovou akvizicí skokově vzrostl počet zákazníků, což pochopitelně zvyšovalo nároky na řízení společnosti. Dlužno dodat, že všechny nákupy financovala Bohemia Energy ze svého, bez bankovních půjček.

Bohemia Energy dnes patří mezi sto největších českých firem a je součástí energetické skupiny Bohemia Energy. Celá skupina Bohemia Energy je s více než 1,2 milionu zákazníků a ročním obratem přes 21 miliard korun největším uskupením alternativních dodavatelů energií v České republice a na Slovensku. Tvoří ji šest energetických společností – lídr skupiny a největší alternativní dodavatel energií v České republice, Bohemia Energy, dále Amper Market, Comfort Energy, Europe Easy Energy, X Energie a největší alternativní dodavatel energií na Slovensku, Slovakia Energy. Do skupiny dále patří společnost BEplan, zabývající se profesionálním finančním poradenstvím.

Podpora a pomoc dětem

„Život bez energií si nedokážeme představit, stejně jako si nedovedeme představit budoucnost bez našich dětí,“ odpovídá Jiří Písařík na otázku, proč se jeho firma v oblasti společenské odpovědnosti zaměřila především na děti. Podporuje organizace, které jsou svým posláním a činností pro společnost nepostradatelné a zásadním způsobem pomáhají především dětem. Spolupracuje tak s organizacemi Život dětem, Černí koně, Česká asociace streetwork nebo se Smiling Crocodile.

Klíčovou aktivitou je projekt energie dětem, který je pokračováním dlouhodobého partnerství s organizací Život dětem. Mohou se do něj zapojit nejen zaměstnanci, ale i široká veřejnost, a podpořit tak konkrétní dětský příběh. Cílem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem z celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

„Jsme rodinná firma, sám mám tři děti a vím, že zdraví a štěstí nejbližších je to nejdůležitější. Proto máme největší radost, když vidíme, že finanční pomoc má reálné výsledky,“ doplňuje Jiří Písařík.