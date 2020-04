Bohemia Energy uvedla jednu z nejrychleji připravených kampaní v dějinách domácí reklamy

Příprava nové reklamy společnosti Bohemia Energy, která je vidění od pátku 10. dubna, trvala od prvního nápadu do odvysílání v televizi méně než týden. Jde tak o jednu z nejrychleji připravených českých reklamních kampaní. Hlavními postavami jsou opět Marek Daniel a Pavel Liška.

Spot, v němž vystupují v roli „režiséra“ Marek Daniel a „herce“ Pavel Liška, je aktuální reakcí na koronavirovou pandemii. Cílem kampaně je upozornit na nově zavedenou službu firmy, kterou je elektronický podpis, umožňující zákazníkům uzavírat smlouvy kompletně ze svých domovů.

„Šlo o rychlou akci, reklama se zrodila v rekordním čase. V pondělí přišel nápad a zrodil se scénář, v úterý se natáčelo u Marka Daniela na chatě, ve středu se dotočil zvuk pro voice over a udělala rychlá postprodukce. Ve čtvrtek ráno se už odevzdávalo do TV. A od pátku už to diváci uvidí na obrazovkách,“ uvedl Robert Chmelař, marketingový ředitel Bohemia Energy.

Reklama je postavená na formátu nyní tolik populárních videohovorů. Pavel Liška volá od šicího stroje, na kterém šije roušky, „režisérovi“ Marku Danielovi s tím, že by mohli natočit reklamu na dálku, aniž by museli někam chodit. „Režisér“ nápad zamítne, protože se to pro natáčení reklamy nehodí, pro změnu dodavatele je ale možnost vše vyřídit z domu ideální.

Mimořádné rychlosti bylo možné dosáhnout díky neuvěřitelné flexibilitě a ochotě nejen herců, ale i režiséra Pavla Noska, reklamní agentury Momentum Czech Republic a produkční firmy Procoma. „Doufám, že v těchto nelehkých dnech diváky nejen pobavíme, ale ukážeme jim i možnost, jak ulevit stále napjatějším rodinným rozpočtům bezpečně z pohodlí jejich domovů,“ uzavírá Robert Chmelař.

O Bohemia Energy Energetická skupina Bohemia Energy je s více než 1,2 milionu zákazníků a ročním obratem přes 21 miliard korun největším uskupením alternativních dodavatelů energií v České republice a na Slovensku. Skupinu tvoří šest energetických společností – lídr skupiny, největší alternativní dodavatel energií v České republice, Bohemia Energy, dále společnosti Amper Market, Comfort Energy, Europe Easy Energy, X Energie a největší alternativní dodavatel energií na Slovensku, společnost Slovakia Energy.