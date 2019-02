Praha - Herečka Jiřina Bohdalová zažalovala Komerční banku (KB) kvůli prodeji padělaných obrazů, informoval dnes Radiožurnál. U civilního soudu se dožaduje milionů investovaných do falzifikátů, které nabízel VIP klientům banky její někdejší privátní bankéř Radek Pokluda. Banka ale odpovědnost odmítá a od svého někdejšího zaměstnance se distancovala. Žalobou se bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 1, roli Pokludy prověřuje i policie.

Bohdalová přišla kvůli falešným obrazům o několik milionů korun, uvedl její právní zástupce Michal Morawski. "V současné době je to okolo pěti milionů. Odpovídá to hodnotě, o kterou žalujeme Komerční banku," řekl Radiožurnálu.

Civilní žaloba se podle něj opírá zejména o fakt, že Pokluda falešné obrazy významných českých autorů prodával jménem samotné banky a přímo v jejích prostorách. "Své klienty vlastně uváděl v omyl, že se jedná o obrazy z propadlých zástav Komerční banky, a tím vyvolal v klientech předpoklad, že jsou to kvalitní prověřené obrazy, že to nejsou žádné padělky," vysvětlil Morawski. Podle něj by herečka miliony korun do umění neinvestovala, pokud by nebyla přesvědčená, že jde o oficiální akci banky.

Podobnou žalobu na banku podle právníka podali i někteří další Pokludovi klienti. Mezi podvedenými byl například režisér Ivan Zachariáš.

Komerční banka odpovědnost dlouhodobě odmítá. "Na pozici Komerční banky se nic nemění. Trváme na tom, že šlo o soukromou aktivitu pana Pokludy, za kterou banka není odpovědná," sdělil mluvčí banky Pavel Zúbek.

Rolí Pokludy se zabývá také policie. "Už dvakrát ho vyvinila s tím, že o padělcích nevěděl. Zástupci poškozených proti tomu podali opakovaně stížnost, o které má aktuálně rozhodovat pražské městské státní zastupitelství," uvedl Radiožurnál.

Sám Pokluda je přitom podle rozhlasu už delší dobu nezvěstný. Když zjistil, že se o obrazy zajímá policie, zmizel do zahraničí. Podle dostupných informací pobývá na Fidži. U Krajského soudu v Praze se mezitím koná hlavní líčení s trojicí údajných organizátorů celého systému prodeje padělků.