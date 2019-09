Bohačík: Po dnešku už se nebudeme bát ničeho

Šen-čen (Čína) - Na mistrovství světa odjížděli čeští basketbalisté jako outsideři, ale po dnešním úvodním utkání osmifinálové skupiny s Brazílií mají při vůbec první účasti na šampionátu v éře samostatnosti na dosah senzační postup do čtvrtfinále. O něj budou hrát v pondělí proti Řecku a podle křídelního hráče Jaromíra Bohačíka se reprezentace v Číně už nemusí bát vůbec ničeho.

Češi se sice museli z dějiště základní skupiny Šanghaje přesunout do Šen-čenu, ale i tak si s Brazílií poradili jednoznačně 93:71. "Rozhodně se teď cítím líp než před zápasem, tam ty nohy opravdu nebyly. Já vážně nevím, co mám říct. Teď jsme porazili Brazílii o dvaadvacet bodů a myslím, že teď už se nemusíme bát ničeho," řekl novinářům Bohačík.

"Nevím, jak kluci, ale tohle jsem opravdu nečekal. A co dál? Musíme si v šatně zase sednout, připravit se na další zápas a uvidíme, co se stane. Tady se evidentně může stát cokoli," přidal hráč Nymburka, který se na výhře nad osmnáctinásobnými účastníky šampionátu podílel 12 body.

Bohačík byl přesvědčený, že navzdory cestování a únavě se basketbalistům podařilo Brazílii uběhat. "Věřím tomu. Cestování bylo velmi těžké. Vstávalo se brzo ráno a my jsme to zvládli trochu líp," prohlásil. "Hlavně šlo vidět, jak naši dlouzí byli živější než ti jejich, to rozhodlo. Plus samozřejmě faktor Satoranský," uvedl.

Největší hvězda týmu a jediný český zástupce v NBA Satoranský byl s 20 body nejlepším střelcem zápasu a navíc přidal sedm doskoků a devět asistencí. "Jeho přínos se těžko popisuje. Dnes měl málem triple double, ale víme, že statistiky všechno nepoví. On řídí hru, má nejčastěji míč a je pro nás důležitý i mimo hřiště," uvedl Bohačík.

O postup si čeští basketbalisté zahrají v pondělí proti Řecku s hvězdou NBA Janisem Adetokunbem. A národnímu týmu může za určitých okolností stačit i porážka. "Jediné, co o Řecku vím, je, že tam mají velkou individualitu a spoustu skvělých hráčů. Jsem zvědavý, co nám řeknou trenéři. Věřím, že zase odvedou skvělou práci a rozklíčují soupeře nejlíp, jak umí," uvedl Bohačík.

Návod by Čechům mohla poskytnout Brazílie, která si v základní skupině s Řeckem poradila 79:78. "Určitě se budeme na ten zápas dívat. Už jen proto, že ubránili nejužitečnějšího hráče NBA. Můžeme se tam něčemu přiučit," prohlásil Bohačík.