Zkušební let nového dálkového letounu Boeing 777X. ČTK/AP/Ted S. Warren

New York/Chicago (USA) - Americký výrobce letecké techniky Boeing hodlá zrušit asi deset procent pracovních míst, což se dotkne zhruba 16.000 zaměstnanců. Oznámil to dnes šéf podniku David Calhoun, podle něhož si to vyžaduje slabší poptávka po letadlech způsobená koronavirem.

Firma také oznámila, že za první čtvrtletí má ztrátu 641 milionů dolarů (16 miliard Kč), zatímco loni ve stejném období měla čistý zisk 2,15 miliardy USD.