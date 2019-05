Body rekordmana Voráčka nezajímají, chce týmový úspěch

Bratislava - Gólem a dvěma asistencemi přispěl kapitán Jakub Voráček k výhře českých hokejistů nad Švýcarskem 5:4 a s 15 body za tři góly a 12 asistencí vytvořil rekord samostatné reprezentace na mistrovství světa za dobu. Překonal výkon Martina Procházky a Vladimíra Vůjtka mladšího, kteří na šampionátu v roce 1997 shodně nasbírali 14 bodů za sedm gólů a stejný počet přihrávek.

"O tom se prosím nebavme, děkuji. To nemyslím zle, fakt ne," řekl novinářům Voráček. Už v průběhu turnaje prohlásil, že o body nejde a hlavní je úspěch týmu. V československé historii se zařadil po bok Václava Nedomanského, Jana Klapáče, Jaroslava Holíka (všichni 1972), Ivana Hlinky (1976) a Jiřího Holíka (1973) a Vladimíra Růžičky (1986), kteří dosáhli na 15 bodů.

Před ním už jsou jen Jiří Novák (1976) a Milan Nový (1977) se 16 body a rekord drží z roku 1976 Vladimír Martinec s 20 body za devět gólů a 11 asistencí. Voráček už s 12 asistencemi vytvořil nové české maximum.

Mistr světa z roku 2010, který o rok později získal na šampionátu v Bratislavě bronz, odpověděl stroze i na otázku, zda prožívá nejlepší turnaj v kariéře. "Herně asi ne, ale bodově určitě," prohlásil účastník šestého mistrovství světa, olympijských her v Soči v roce 2014 a Světového poháru v Torontu v roce 2016.

"Já se fyzicky cítím dobře na to, že je konec května. Fyzička dobrá. Před turnajem jsem malinko přibral a teď mám z čeho brát. Myslím, že i v osobních soubojích mám větší sílu," pochvaloval si Voráček.

Byl rád, že český tým zvládl základní skupinu se šesti výhrami a jednou prohrou a díky vítězství nad Švýcarskem za tři body udělal velký krok k setrvání na čtvrtfinále v Bratislavě. To by mohla změnit už jen večerní výhra Švédů nad Ruskem tříbrankovým rozdílem v poměrem 5:2, 6:3 a výše.

"Samozřejmě. Je to starost navíc. Přestěhovat všechno na jeden zápas a nazpátek. Ještě se to pořád může stát, ale my udělali všechno pro to, abychom se nestěhovali," prohlásil Voráček.

K vítězství za tři body pomohla za stavu 4:4 power play Švýcarů, které mohla posunout ze čtvrtého místa pouze výhra v základní hrací době. "My jsme byli v lepší pozici, tu jsme si uhráli sami. Oni se dostali do fáze, že ho odvolat museli," podotkl Voráček.

Střelecky se prosadil ve 13. minutě, kdy v přesilové hře proměnil přesnou přihrávku Jana Kováře. "Je to jeden z nejlepších playmakerů, co v Evropě hraje. On ví, co dělá. Já věděl, že ta příhra přijde," pochvaloval si ideální pas.

Po 38 sekundách druhé části po Voráčkově asistenci otočil stav Dominik Simon, který sražený Gaetanem Haasem dostal puk do branky a sudí Tobias Björk a Jevgenij Romasko gól uznali až po trenérské výzvě. Na radost si čeští fanoušci museli počkat.

"On (rozhodčí) ukázal, že to gól nebyl. Pak začal mluvit anglicky, že tam bylo nedovolené bránění. Pak byla coach challenge. Co jsem viděl z mé strany, tak puk šel za brankovou čáru dřív, než byl kontakt s gólmanem. Nikdy nevíte, ale já si jistý byl," uvedl Voráček, který ještě ve 27. minutě asistoval u gólu Michaela Frolíka na 3:1.

"Máme výborné druhé třetiny, i třetí až na dnešek. Výborně se hýbeme, takže jsme věřili, že když budeme bruslit stejně, že bude ještě více šancí. A dáme více gólů. Po první třetině jsme nepanikařili. Pak jsme šli do druhé s tím, že budeme hrát svůj hokej a to se nám povedlo," řekl.

Do závěrečné části šli Češi s vedením 4:2, ale Švýcaři je přestříleli 15:4 a utkání zdramatizovali. "Našli v sobě ještě jeden stupeň, rozjížděli to a začali po nás lítat ještě víc než celý zápas předtím. Já si myslím, že od desáté minuty první třetiny jsme byli lepším týmem až do konce druhé. Pak na nás začali všechno sypat a bohužel jsme se trošku víc stáhli. Na to si musíme dát pozor, to se nám může vymstít," uvedl Voráček.

Švýcaři hrozili dokonce v oslabení. "Hráli výborně to oslabení. Myslím že nás překvapilo, že chodí tak rychle. To nikdo nečekal. A když aspoň nedáš gól, tak jim nemůžeš dát čtyři šance," dodal Voráček.