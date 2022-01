Bobisté míří na OH s tradičním tetováním a pro umístění v desítce

Praha - S tradičním tetováním a se zlatou siluetou lva na bobu, kombinézách i helmě chtějí čeští bobisté zaútočit na nejlepší výsledek na olympiádě za posledních 24 let. Tým okolo pilota Dominika Dvořáka by rád v Pekingu dosáhl na umístění v první desítce.

"Cíle se nemění. Desítka na olympiádě, to je náš cíl," řekl Dvořák v on-line setkání s médii před čtvrtečním odletem do dějiště her. "Náladu máme skvělou, prokousali jsem se sezonou, která neprobíhala, jak jsme si to představovali, ale to je za námi a koukáme dopředu. Ve dvojce i čtyřce uděláme pro desítku vše. Věřím, že tenhle boj s covidem a se soupeři na konci vyjde co nejlíp pro nás," řekl člen posádky Jan Šindelář, kterého doplňují ještě Jakub Nosek a Dominik Záleský.

Na olympijských hrách se čeští bobisté dostali do desítky jen třikrát. V Lillehammeru 1994 byli Jiří Džmura s Pavlem Polomským sedmí ve dvojbobu a čtyřbob dojel desátý. O čtyři roky později na hrách v Naganu 1998 skončili Džmura s Polomským ve dvojbobu osmí.

Dvořáka a spol. v druhé části sezony brzdily pozitivní testy na koronavirus. V Lotyšsku proto nejeli s dvojbobem, ve Winterbergu se čtyřbobem a sestavou museli míchat. Zatímco v předešlé sezoně se do desítky dostali ve většině závodů, v té aktuální to dokázali jen na závěr seriálu ve dvojbobech.

Právě protikoronavirová opatření jsou první překážkou, kterou musí bobisté před cestou na olympiádu překonat. Někteří členové musí mít pět negativních PCR testů před odletem v řadě. "Testy jsou největší strašák pro nás a všechny, co mají na olympiádu letět," připustil Šindelář. "Přijde mi to jako víceboj, a že už to není jen o výkonu a o samotném sportu," přidal Dvořák.

Testy čekají na sportovce v Pekingu a horských střediscích každý den, takže je možné, že ne všichni se dostanou na start. "Až testování poslední den před závodem rozhodne, kdo nastoupí," řekl Šindelář a zdůraznil: "Ale nechceme se na covid vymlouvat, ten řeší všichni."

Češi jsou aktuálně fit a dolaďují formu v pražské Stromovce v areálu Olympu. Vedle fasování olympijské výbavy a balení stihli i tradiční olympijské tetování. "Přidal jsem jenom rok a olympijské motto," prozradil Šindelář. "Baví mě ta tradice, že to držíme a funguje to," poukázal Dvořák na skutečnost, že olympijské posádky bobistů chodí na společné tetování od Lillehammeru.

Na olympiádě budou mít nový design bobů. "Máme trikoloru na náraznících a z boku bude zlatý lev, kterého máme na kombinéze a helmě. Vypadá to dobře," pochvaloval si Dvořák. Lepit lva na boby ale budou závodníci až v Číně. "Tak uvidíme, jaký zvíře nám vyjde," smál se Šindelář.

První tréninkové jízdy by měli bobisté absolvovat 1. února a budou mít ještě dost času testovat olympijské koryto, které vyzkoušeli poprvé loni v říjnu. "Jsem zvědavý, jak se led na dráze, která je mixem všeho, co známe, od té doby změnil," řekl Dvořák. Závody začnou 14. února.