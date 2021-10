Bobisté i skeletonistka Fernstädtová testují dráhu pro hry v Pekingu

Peking - Na tři týdny se přesunuli skeletonistka Anna Fernstädtová a bobisté v čele s pilotem Dominikem Dvořákem do Číny. V rámci kempu mezinárodní federace IBSF se prvně svezou v ledovém korytě pro únorové zimní olympijské hry v Pekingu a otestují ho.

"Cílem je co nejlépe se naučit dráhu, otestovat materiál a udělat si celkový přehled o tom, jak to bude na olympiádě vypadat," uvedla Fernstädtová v tiskové zprávě. Celkem by měl každý absolvovat přes čtyřicet jízd. "Na osahání dráhy je to dostatečný počet," konstatoval Dvořák.

Dráha dlouhá 1,9 km pro boby, skeleton a saně leží ve středisku Jen-čching, vzdáleném 75 kilometrů severozápadně od Pekingu. Češi tam zamířili počátkem týdne a po příletu strávili šest hodin na letišti. "Testovali nás snad na všechno, co šlo," napsal Dvořák na sociálních sítích.

Až doposud znali jezdci dráhu jen z videa, které měli k dispozici. "Nakoukala jsem, co se dalo, a zkusila si napsat plán, jak by bylo nejlepší dráhu projet. Ale v reálu to asi bude něco úplně jiného. První jízda na dráze, kde ještě nikdo nebyl, je vždycky takové překvapení. Není se koho zeptat na detaily, musíme se tu dráhu všichni teprve naučit," řekla Fernstädtová.

Dvořák přitakal, že má z videa načtené, jak jdou zatáčky za sebou, jak jsou dlouhé. "Ale finální pocit získám, až se svezu v bobu," uvedl. Po první prohlídce dodal, že je dráha pro bobisty s šestnácti zatáčkami technická. "Prvních pár zatáček padá hodně dolů, takže rychlost bude už od začátku. Dole to slušně poletí. Uvidíme, jak se to naučíme a jak to bude na olympiádě," řekl pilot.

Fernstädtová má v Číně kanadského trenéra Jeffa Paina, servismana Petra Kouřila a fyzioterapeuta Jakuba Marka. "Je důležité, abychom tady byli všichni a připravili se po všech stránkách," uvedla. S atletickým koučem Josefem Andrlem je v kontaktu alespoň na dálku.

Bobisté testují dráhu v sestavě pilot Dvořák a brzdaři Jan Šindelář, Jakub Nosek, Dominik Suchý a Jáchym Procházka. Pro Suchého je to zároveň zkouška po problémech s achilovkami.

Závodníci si vyzkoušejí dráhu, ale očekávají, že při olympiádě se bude chovat jinak. V chladnějším únoru totiž bude led odlišný. "Dráha bude možná o dvě až tři vteřiny rychlejší. I proto pro nás bude těžší vychytat vhodný materiál," podotkla Fernstädtová. "I přes venkovní relativní teplo je led teď tvrdý, ale během her to může v únoru vypadat jinak," souhlasil Dvořák.

Dvořák přiznal, že už měl cestou na testování tak trochu pocit, že už jede na olympiádu. "Ale spíš jsem byl vyklepaný, že letíme do Číny, kam bych se asi jen tak nepodíval," uvedl pilot.

Ježděním na olympijské dráze prakticky začne sezona. Světový pohár se rozjede 19. až 21. listopadu v Innsbrucku. "Na všem a na všech je cítit, že už se blíží sezona. Bude náročná. Ale těším se moc," dodala čtyřiadvacetiletá trojnásobná juniorská mistryně světa Fernstädtová.