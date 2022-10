BNP Paribas Cardif Pojišťovna: pomoc pro klienty v horších časech

Dceřiná společnost francouzské matky je tuzemskou jedničkou v pojištění schopnosti splácet finanční závazky. “Učíme se za pochodu, ze zkušeností kolegů a klientů. Cesta vede přes inovace,” říká generální ředitel Zdeněk Jaroš, který působí ve vrcholném managementu pojišťovny přesně 20 let.

Předvídavost, která předstihla realitu. Také takto může znít jeden z receptů úspěchů BNP Paribas Cardif Pojišťovny, která se v loňském roce dostala na tři miliardy korun vybraného pojistného – pro srovnání, v roce vzniku s datem 1996 to bylo se 13 zaměstnanci 35 milionů korun. “Soustředíme se na zjednodušování pojistných procesů pro koncové zákazníky, přidáváme pojištění nových rizik. V prosinci 2019 jsme spustili produkt ošetřování člena rodiny. Půl roku poté, s nástupem pandemie covid-19, se stalo běžnou praxí, že rodiče museli zanechat na nějaký čas práce a pečovat o své děti nebo jiné příbuzné. Náš nový produkt se takto potkal s jejich situací, a my jsme jim mohli začít hradit výpadky v příjmech, které se například promítly do možnosti splácet úvěry,” líčí Zdeněk Jaroš, který dohlíží na celou činnost pojišťovny ve střední a východní Evropě.

Zaměření na krytí finančních ztrát klientů má BNP Paribas Cardif Pojišťovna ve vínku od okamžiku založení francouzské matky v roce 1973. “Jde o finanční újmy v situacích, jako jsou výpověď ze zaměstnání, pracovní neschopnost, invalidita nebo úmrtí. Toto krédo platí pro všechny tři kontinenty a jejich země, v nichž působíme. Specializujeme se výhradně na součinnost s bankovními a nebankovními domy, splátkovými a leasingovými společnostmi či telekomunikačními operátory. Tedy se subjekty, u nichž mohou lidem vznikat nějaké pohledávky. Naši zákazníci jsou z oblasti retailu, malých a středních podniků, velké firmy nepojišťujeme. Platí, že s fyzickými osobami nejednáme na přímo, ale pouze prostřednictvím entit, u nichž mají závazky,” vysvětluje Jaroš, jehož česká pobočka má momentálně uzavřeno 2,4 milionu pojistných smluv.

Jaroš, který přišel v roce 2002 do BNP Paribas Cardif Pojišťovny z amerického a českého působení v General Electric, si od předešlého zaměstnavatele odnesl právě zkušenost s pojištěním schopnosti splácet. “To byl pro mne rozhodující moment, impuls pro snahu přinést něco podobného do Česka,” vzpomíná manažer.

Vzor, kam by chtěl pojišťovnu a potažmo celý pojistný trh posunout, vidí v bankách. “V České republice a na Slovensku odvedly neskutečnou práci. Tady a tam je samozřejmost platit kartami nebo mobilem minimální částky, což neplatí třeba ve Francii nebo v Německu. Něčeho podobného bych chtěl dosáhnout v pojišťovnictví: aby klient nemusel chodit na pobočku, pravidelně dostával informace, aby ubylo papírování… Prostě aby digitalizace a automatizace dokázaly přinášet produkty, komunikovat je v jednoduchém jazyce a uměly vyřizovat pojistné události, ideálně v řádu hodin,” nastiňuje Zdeněk Jaroš. Novinkou se má stát robotický administrátor pojistek, kterého chce BNP Paribas Cardif Pojišťovna nasadit od ledna příštího roku v testovacím režimu.

Za další velkou výzvu považuje Jaroš boj proti kybernetické kriminalitě. “Naše populace často neví, jaké hrozby jsou v internetu skryté. Pak se lidé bohužel diví, když přicházejí o statisíce. Stále se učíme, snažíme se předvídat budoucí situace, zvyšujeme limity pojistného plnění. Obecně vedeme nepřetržitou debatu, jak zákazníkům pomoci. Do této diskuse můžeme započítat krizi na Ukrajině, růst cen energií – ve všech těchto okamžicích jde o pojištění výpadků příjmů, jež vedou k neschopnosti platit nutné výdaje. Řešíme, co přijde a co můžeme ještě více nabídnout,” doplňuje Jaroš.

Toto úsilí snahy by mělo vyústit ve vybudování pojistného ekosystému, v němž by se pojistné události nejen řešily, ale dařilo by se jim předcházet. “Když někdo nabourá autem, postupuje podle uzavřené pojistky. My pracujeme na modelu, který má být pomocníkem dříve, než k nepříznivé události dojde. Příkladem může být zdravotní pojištění. Spustili jsme doktora online, s nímž mohou zájemci konzultovat své zdraví a zdravotní stav svých nejbližších, včetně sjednání si návštěvy u specialisty. Tento postup může zamezit vzniku pracovní neschopnosti, tedy výpadku ve schopnosti splácet,” uzavírá Zdeněk Jaroš.