Blümel bude debutovat v reprezentaci v útoku nováčků

Moskva - Čeští hokejisté nastoupí do dnešního závěrečného utkání na Channel One Cupu proti Švédsku i s útočníkem Matějem Blümelem z Pardubic, který si jako desátý hráč na moskevském turnaji odbude premiéru v národním týmu. Zařadí se do čtvrté formace s Petrem Kodýtkem a Janem Mandátem. Ti si na druhém dílu Euro Hockey Tour připsali také první reprezentační starty.

Poprvé na turnaji se představí vedle Blümela v sestavě také gólman Šimon Hrubec, jemuž bude na lavičce krýt záda Dominik Furch. Mimo zápasovou sestavu zůstali vedle brankáře Romana Willa obránci Andrej Šustr, David Sklenička a útočnici Dominik Lakatoš a David Šťastný.

Duel začne v 9:00 SEČ, přímým přenosem jej vysílá ČT sport. Tým kouče Filipa Pešána se s jistotou posledního čtvrtého místa bude snažit o první bodový zisk na turnaji.

Sestava ČR pro utkání se Švédskem: Hrubec - Gazda, Vitásek, Knot, Mašín, Košťálek, Pýcha - Jaškin, L. Sedlák, Rousek - Radil, Jašek, Nestrašil - Lenc, A. Zbořil, D. Kaše - Blümel, Kodýtek, Mandát - P. Zdráhal.