Bloomberg: Válka na Ukrajině prudce zdražuje ocel

New York - Invaze Ruska na Ukrajinu prudce zdražila ocel. Za tři týdny od invaze vzrostly ceny evropské ocele o 51 procent, protože na trhu chybí dodávky z Ruska a Ukrajiny. To je znepokojivé pro oživení kontinentu, protože ocel je základním stavebním kamenem moderní ekonomiky, upozornila agentura Bloomberg.

Spirálovitě rostoucí ceny ocele, spolu s rostoucími cenami energií, stavějí evropské průmyslové a stavební společnosti před těžkou volbu, zda mají převzít tyto náklady na sebe, přenést je na zákazníky nebo omezit výrobu.

Evropa spoléhala na Rusko a Ukrajinu, které mají na dovozu ocele do regionu pětinový podíl. Situaci firem navíc zhoršuje prudký růst nákladů na energii, který donutil místní ocelárny omezit výrobu.

"Zasahuje to samotné jádro ekonomické aktivity velkých ekonomik, jako je Evropa," uvedl stratég společnosti Liberum Capital Tom Price. "Dopad se vrací zpět do dodavatelského řetězce, takže to poškozuje celou hospodářskou aktivitu," dodal.

Válka na Ukrajině již způsobila nedostatek některých tříd ocele, uvedla ředitelka oddělení vývoje stavební firmy Donati Angelica Donatiová. To zahrnuje i korozi odolnou ocel nazývanou corten, která se používá ve stavebnictví. Ta se převážně vyrábí na Ukrajině a v současnosti je podle Donatiové zcela nedostupná. "To znamená, že každá stavba, kde se corten používá - je například hlavní součástí viaduktů v Itálii - se bude muset zákonitě zastavit," uvedla.

Analytik Bloomberg Intelligence Grant Sporre varoval, že další růst cen ocele by mohl snížit poptávku. Nejvíce by to zasáhlo automobilový průmysl a spotřební zboží. "Najednou se cena za výrobu vašeho auta zvýšila o 700 až 800 eur. To vymaže vaši marži, takže nemáte jinou možnost, než zvýšit ceny," uvedl.

Dopad je cítit i v USA. Ceny americké ocele po loňském poklesu z rekordu naopak letos od invaze stouply o 56 procent. Elektrické obloukové pece, které se na produkci ocele v USA podílejí asi 70 procenty, dostávají z Ukrajiny a Ruska více než polovinu dodávek surového železa potřebného pro výrobu ocele. Snižující se dostupnost surového železa pak zvyšuje cenu další suroviny, vysoce kvalitního šrotu, který se snaží získat země jako náhradu za surové železo.

Hrozbou pro další růst cen je také Čína, největší světový trh s ocelí. Podle místní výzkumné společnosti Mysteel muselo být kvůli koronavirovým omezením odstaveno 19 vysokých pecí v Tchang-šan, což poslalo ceny vzhůru. Teoreticky by to mohlo přinést úlevu hutím jinde ve světě, protože by to mohlo snížit náklady na uhlí a železnou rudu. To se však zatím nestalo. Ceny obou komodit letos vzrostly kvůli očekávání, že se čínská poptávka zvýší.