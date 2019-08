Bloomberg: Hlasové zprávy uživatelů pro Facebook přepisovali lidé

San Francisco (USA) - Kalifornská společnost Facebook platila stovky externích spolupracovníků, aby pro ni přepisovali hlasové zprávy uživatelů jedné z jejích aplikací. Agentuře Bloomberg to řekly osoby obeznámené s těmito aktivitami. Provozovatel sociální sítě následně toto zjištění potvrdil, od praxe už prý upustil. Záležitostí se zabývá irský úřad pro ochranu osobních údajů, který dohlíží na to, zda Facebook a další americké technologické firmy dodržují nařízení Evropské unie o ochraně soukromí.

"Podobně jako Apple a Google jsme lidské přezkoumávání audia pozastavili před více než týdnem," uvedl Facebook v úterý. Firma řekla, že tato práce se týkala uživatelů, kteří v aplikaci Messenger zvolili, že chtějí, aby byly jejich hlasové zprávy přepisovány. Facebook údajně práci zadával lidem, protože ověřoval, zda jeho "umělá inteligence" nahrávky správně interpretuje. Obsah těchto záznamů není možné spojit s jejich autory, tvrdí provozovatel sociální sítě.

Podle Bloomberg nicméně přepisování konverzací stavělo externí pracovníky do nepříjemné situace. "Neříkali jim, kde nebo jak byly nahrávky pořízeny, pouze, že je mají přepsat... Poslouchají rozhovory uživatelů facebooku, někdy s vulgárním obsahem, ale neví, proč je Facebook potřebuje mít přepsané," řekly zpravodajské agentuře osoby, které byly do této činnosti zapojené.

Sociální síť uživatele neseznámila se skutečností, že jejich audiozáznamy se mohou dostat do rukou třetím stranám. Zásady Facebooku ohledně užívání dat se konkrétně o nahrávkách nezmiňují. Uvádí, že firma shromažďuje "obsah, komunikaci a další informace, které poskytujete při používání našich produktů, včetně informací uvedených při registraci účtu, při vytváření nebo sdílení obsahu a posílání zpráv či jiné komunikaci s ostatními uživateli". V zásadách se také píše, že uživatelský obsah a komunikaci "automaticky zpracovávají" systémy Facebooku.

Společnost Marka Zuckerberga podle agentury Bloomberg odmítá, že by kvůli cílení reklamy shromažďovala audionahrávky od uživatelů. Sám zakladatel o tom loni ujišťoval při výpovědi v americkém Kongresu. "Mluvíte tady o konspirační teorii, která koluje, že posloucháme, co se děje s vaším mikrofonem, a používáme to k reklamě. Tohle neděláme," odpověděl v dubnu 2018 Zuckerberg na otázku senátora Garyho Peterse.

Kvůli zadávání lidské kontroly nahrávek ze zařízení spotřebitelů se v poslední době ocitly pod kritikou také firmy jako Amazon nebo Apple. Podle kritiků takový postup narušuje soukromí. Apple a Google nedávno uvedly, že tuto aktivitu ukončily, Amazon slíbil, že umožní uživatelům "lidské přezkoumávání" odmítnout.

Apple, Google a také Microsoft se v souvislosti s manuálním přepisováním záznamů dostaly do hledáčku irského úřadu pro ochranu osobních informací. Ten dnes oznámil, že kvůli stejnému problému bude požadovat vysvětlení i od Facebooku. Řada amerických technologických firem má v Irsku své evropské centrály, možná porušení unijního nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) proto vyšetřuje irský regulátor.

"Vedle probíhajícího kontaktu s Googlem, Applem a Microsoftem... nyní požadujeme podrobné informace od Facebooku ohledně tohoto zpracovávání (dat) a toho, proč se Facebook domnívá, že takovéto zpracovávání dat je v souladu s jeho závazky plynoucími z GDPR," uvedl irský úřad v reakci na zjištění Bloomberg.