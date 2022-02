Bloomberg: Evropa se díky počasí vyhýbá nejhorším scénářům energetické krize

Londýn - Evropa se zatím dokázala vyhnout nejhorším scénářům vývoje letošní zimní energetické krize, které zahrnují nedostatek plynu, výpadky elektřiny či rozsáhlé odstávky průmyslových aktivit. A vděčí za to počasí. Mírná zima omezuje v této topné sezoně poptávku, což zpomaluje čerpání plynu ze zásobníků. Zároveň se zvyšují dodávky díky lodním zásilkám zkapalněného zemního plynu (LNG), píše agentura Bloomberg.

Protože na obzoru nejsou žádné velké mrazy, mohly by se podle analytika Thomase Rodgerse ze společnosti ICIS zásoby plynu v Evropě, které se nacházejí na rekordních minimech pro toto roční období, vrátit do konce února k normálu. To by znamenalo úlevu pro region, který nyní prochází nejhorší energetickou krizí od ropného šoku v 70. letech minulého století, upozorňuje Bloomberg.

Evropu od léta trápí slabší dodávky od klíčového dodavatele, kterým je Rusko. Situaci navíc zhoršují přerušení těžby na norských polích, odstávky francouzských reaktorů a ukončení provozu poloviny německých jaderných elektráren. "Zatím pomáhá počasí," uvedl analytik ropného a plynového trhu Ron Smith ze společnosti BCS Global Markets. "Situace rozhodně vypadá lépe než na konci prosince, pokud jde o to, zda to dokážeme vydržet do března," dodal.

Lednové teploty se pohybovaly nad normálem, což zmírnilo tlak na trh v době eskalace napětí mezi Ruskem a Ukrajinou, která vyvolala obavy z přerušení dodávek v důsledku vojenského konfliktu. Ačkoli případné přerušení dodávek představuje hrozbu zejména pro východní Evropu, mohly by mít tyto události dopady na celý globální trh, uvedl analytik Biraj Borkhataria z firmy RBC Europe.

Rusko sice popírá, že plánuje invazi na sousední Ukrajinu, obchodníky však přetrvávající nejistota znervózňuje. "Silná závislost na Rusku zůstává největším rizikem pro trh s plynem v Evropě," uvedl analytik Georgi Slavov z makléřské společnosti Marex Spectron.

Evropské zásoby plynu by tuto zimu ještě stále mohl ohrozit příchod delšího mrazivého období. Prozatím však dlouhodobé předpovědi signalizují teplejší únor a březen, což analytik Will Hares z Bloomberg Intelligence označil za "požehnání od matky přírody". Situaci pomáhají zlepšovat také silné větry, díky kterým větrné elektrárny v Británii v posledních dnech produkují rekordní množství elektřiny, což ulevuje plynovým elektrárnám, píše Bloomberg.

Evropské zásoby plynu se na začátku roku nacházely devět miliard krychlových metrů pod předchozím sezonním minimem, tento rozdíl však od té doby klesl o více než polovinu. Podle Rodgerse by se zásoby mohly vrátit k obvyklým úrovním z posledních let do konce února za předpokladu, že odběr se bude i nadále pohybovat na úrovni letošního průměru.

K Evropě je navíc vlídný také globální trh. Mírná zima v prosinci vytvořila v Číně přebytek LNG, takže země může část dodávek prodávat jiným odběratelům. V Brazílii pak deště zvýšily výkon vodních elektráren, což rovněž uvolnilo dodávky LNG, píše Bloomberg.

Zvýšení dodávek v krátkém období však nutně nemusí znamenat trvalé řešení energetické krize v Evropě. Ceny termínových kontraktů ukazují, že náklady na plyn zůstanou vyšší než obvykle až do roku 2025, kdy by mělo začít fungovat větší množství LNG projektů. Navíc neexistuje téměř žádný rozdíl mezi cenami dodávek pro léto a pro zimu, což podkopává motivaci evropských energetických podniků vytvářet si zásoby.

Prozatím nicméně Evropa těží ze zvýšených dodávek LNG. Loňský prudký růst cen plynu v Evropě přilákal zásilky ze Spojených států a Afriky. V lednu tak dodávky LNG do evropských přístavů podle společnosti Kpler dosáhly rekordních 11,9 milionu tun.

Na cestě by navíc mohla být další úleva. Ačkoli v lednu dodávky plynu z Ruska prostřednictvím plynovodů klesly, protože energetické společnosti nakupovaly plyn na promptním trhu nebo čerpaly ze zásob, v únor či březnu tyto dodávky pravděpodobně zesílí, protože nižší ceny podpoří poptávku, uvedla společnost Sinara Financial po nedávném setkání s ruským plynárenským gigantem Gazprom.

Případný konflikt Ruska s Ukrajinou by mohl představovat hrozbu pro zhruba třetinu ruských dodávek do Evropy. Podle řady obchodníků je však nepravděpodobné, že by Gazprom dodávky přerušil. Ruský podnik dodávky nezastavil ani během studené války, ani během anexe ukrajinského poloostrova Krymu v roce 2014, upozorňuje agentura Bloomberg.

"I kdyby se rozpoutaly nějaké nepřátelské akce, očekával bych, že Rusko nějakým způsobem zajistí plnou realizaci dodávek," uvedl Smith. Dodal, že Rusko by mohlo například využít rezervní kapacitu plynovodu Jamal vedoucího přes Bělorusko. "Nedomnívám se, že Gazprom by dodávky dobrovolně přerušil," prohlásil.