Blinken ujistil ukrajinského ministra zahraničí o pevné podpoře USA

Kyjev/Washington - Americký ministr zahraničí Antony Blinken ujistil ukrajinský protějšek Dmytro Kulebu o pevné podpoře Spojených států při - jak řekl - stále akutnější hrozbě ruské invaze. Oba šéfové diplomacií spolu telefonovali v pátek, uvedl podle agentury AFP úřad amerického ministra. Blinken podle něj Kulebovi řekl, že Ukrajina nadále "těží z trvalé a neochvějné podpory Spojených států pro její suverenitu a územní celistvost“.

Bílý dům v pátek uvedl, že Rusko může v nadcházejících dnech napadnout Ukrajinu "kdykoli“, a zároveň připustil, že neví, zda se ruský prezident Vladimir Putin takto rozhodl. Washington v posledních měsících zvýšil vojenskou podporu ukrajinské armádě. Prezident Joe Biden ale ve čtvrtek zároveň znovu dal jasně najevo, že nepošle na Ukrajinu americké vojáky, a to ani kvůli evakuaci Američanů v případě ruské invaze, protože by se to mohlo zvrhnout ve "světovou válku“.

Antony Blinken podle AFP ukrajinskému ministrovi zdůraznil, že "jakákoli ruská agrese“ by vyvolala "rychlé, vážné a jednotné důsledky“ ze strany obyvatel Západu.

V pátek spolu po telefonu podle Pentagonu také hovořili náčelníci generálního štábu USA a Ruska. Generálové Mark Milley a Valerij Gerasimov podle mluvčího amerického štábu diskutovali o několika bezpečnostních otázkách. Po vzájemné dohodě se ale rozhodli nezveřejňovat detaily svého rozhovoru.

Austrálie se dnes připojila k zemím, které vyzvaly své občany k opuštění Ukrajiny. "Naše rada je jasná, je to nebezpečná situace... měli byste se snažit dostat z Ukrajiny," řekl dnes na tiskové konferenci australský premiér Scott Morrison. Jeho země se tak přidala ke Spojeným státům, Británii, Nizozemsku, Japonsku a Lotyšsku, které stejné doporučení vydaly v pátek.

Necestovat do této země radí svým občanům Izrael. Česko zatím podobná doporučení nevydalo.