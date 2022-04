Blinken: Rusko selhává ve svých válečných cílech, Ukrajina je úspěšná

Kyjev - Rusko selhává ve svých válečných cílech, Ukrajina je úspěšná, prohlásil dnes po návštěvě Kyjeva americký ministr zahraničí Antony Blinken. Informovaly o tom agentury AP a Reuters. Šéf americké diplomacie navštívil ukrajinskou metropoli společně s ministrem obrany Spojených států Lloydem Austinem. Podle dřívějších informací Reuters slíbili Ukrajině přímou a nepřímou pomoc ve výši 713 milionů dolarů (16 miliard Kč) a postupný návrat amerických diplomatů do země.

"Rusko se snažilo v rámci svého cíle odebrat (Ukrajině) suverenitu, vzít jí nezávislost. To se nepovedlo," řekl dnes Blinken podle stanice CNN na tiskové konferenci uspořádané poblíž polsko-ukrajinských hranic. Rusko se podle něj snažilo prosadit sílu své armády a ekonomiky, což se mu podle šéfa americké diplomacie rovněž nepodařilo.

"Nevíme, jak se bude tato válka dál vyvíjet, ale víme, že nezávislá Ukrajina bude existovat mnohem déle, než bude na scéně (ruský prezident) Vladimir Putin," prohlásil dále Blinken a Kyjevu přislíbil další americkou podporu.

Ministr obrany Austin podle Reuters řekl, že povaha boje na Ukrajině se vyvinula tak, že tato země nyní potřebuje zbraně dlouhého dosahu. "Zdůrazňují potřebu tanků. A my děláme vše, co je v našich silách, abychom jim poskytli takový typ podpory, typ dělostřelectva a munice, které budou v této fázi boje účinné," citovala CNN Austina.

Blinken a Austin byli prvními takto vysoce postaveným americkými činiteli, kteří Ukrajinu navštívili od začátku války. Tu Rusko rozpoutalo koncem února, nyní se soustředí na ovládnutí jihu a východu země. Agentura AP výpravu amerických ministrů označila za "zahalenou tajemstvím". Podle Blinkena dvojice ministrů cestovala do Kyjeva vlakem z Polska. V neděli se setkali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a dalšími ukrajinskými představiteli.

Američtí diplomaté opustili velvyslanectví v Kyjevě téměř dva týdny před ruskou invazí na Ukrajinu, která začala 24. února, a přesunuli se nejprve do západoukrajinského Lvova a poté do Polska. Příští týden se diplomaté USA chystají obnovit své "denní cesty" přes hranici do Lvova a urychlovány jsou plány na návrat do kyjevské mise, prohlásil podle Reuters nejmenovaný představitel amerického ministerstva zahraničí. "Osobní kontakt je nenahraditelný, a pak je v návratu do země také jistá symbolika," dodal.

Zmíněný představitel také řekl, že americký prezident Joe Biden oficiálně jmenuje nynější americkou velvyslankyni na Slovensku Bridget Brinkovou velvyslankyní na Ukrajině. Tato funkce nebyla více než dva roky obsazená, poznamenala agentura Reuters.

Blinken a Austin rovněž Zelenského informovali o nové vojenské pomoci pro Ukrajinu ve výši více než 322 milionů dolarů. "Poskytne podporu, kterou Ukrajina potřebuje, zvlášť pro boj na Donbase," podotkl americký činitel. "Tato podpora také pomůže ukrajinským ozbrojeným silám v přechodu k vyspělejším zbrojním a protivzdušným systémům," dodal.

Téměř 400 milionů dolarů americké vojenské pomoci má připadnout 15 dalším zemím střední a východní Evropy a Balkánu, které od začátku války dodávají Ukrajině vojenský materiál.