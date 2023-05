Blažek: Zásah policie a stráže při incidentu u soudu byl profesionální

Praha - Zásah policie a justiční stráže při úterním incidentu u Městského soudu v Praze byl profesionální. Po dnešním jednání vlády to novinářům řekl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Situace podle něj není taková, že by byly potřeba změny zákonů. Do budoucna je třeba pro předcházení incidentům zlepšit určitou informovanost a více komunikovat například s řediteli bezpečnosti na jednotlivých soudech i v dalších zařízeních, míní.

Dav příznivců bývalé novinářky Jany Peterkové, které soud v úterý uložil dvouletý podmíněný trest s tříletou zkušební dobou za šíření poplašné zprávy v době koronavirové pandemie, vylomil dveře do jednací síně. Na chodbě skandoval hesla o gestapu a fašistickém státě.

Přivolaná policie na místě zadržela dva muže, jednoho ze soudu odvezla za asistence záchranářů k ošetření do nemocnice. Podle Blažka je další postup na orgánech činných v trestním řízení. "Předpokládám, že osoby budou ztotožněny, bude zahájeno příslušné řízení. Jestli bude trestní, nebo přestupkové záleží na posouzení policie a státního zastupitelství podle míry provinění," poznamenal ministr.

Uvedl také, že se incidentu zúčastnil advokát, který se choval nedůstojně. Česká advokátní komora (ČAK) už předložila své kontrolní radě podnět k prověření účasti advokáta Norberta Naxery. Naxera, který nyní zastupuje Peterkovou, ČTK napsal, že advokátní předpisy neporušil.

Situaci dnes probírala i vláda, jednání se zúčastnili i generální ředitel Vězeňské služby a první náměstek policejního prezidenta. Podle Blažka je výsledkem diskuse, že není potřeba přijímat normativní opatření, zlepšit lze ale informovanost pro lepší předvídání a předcházení možným incidentům.

Blažek také řekl, že viděl záběry i zevnitř místnosti, nikoli pouze z chodby soudu, a z nich vyplývá, že členů justiční stráže bylo přítomno více než dva. Za důležité také považuje, že jednání bylo pouze přerušeno a později byl vynesen rozsudek. Dav tak podle ministra pouze upoutal mediální pozornost.

Také podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) policie zasáhla velmi rychle a dobře, neboť byly zajištěny osoby stojící za incidentem a soudní proces mohl později pokračovat. Na dnešním jednání podle něj ministři apelovali na ještě větší obezřetnost, aby se justiční stráž a policie s danými soudy pokoušely vytipovávat dopředu citlivě případy, kde by k bezpečnostním incidentům mohlo dojít.

Není podle vicepremiéra možné, aby policie byla na soudech přítomna stále, to je v kompetenci justiční stráže. Je ale připravena i ve větší míře než dosud zajistit dopředu přítomnost hlídek v blízkosti soudu, kde by riziko hrozilo, doplnil Rakušan.

Ministr zdravotnictví Vlastimila Válek (TOP 09) dnes řekl, že incident pokračoval i ve zdravotnickém zařízení. Konkrétně se mělo jednat o nemocnici na Karlově náměstí. "Policie byla přivolána a reagovala," řekl k tomu Rakušan.

Incident, kdy v úterý u Městského soudu v Praze příznivci bývalé novinářky Jany Peterkové zaútočili na justiční stráž, podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) pokračoval i ve zdravotnickém zařízení. Řekl to dnes novinářům při příchodu na jednání vlády. Kabinet se dnes má k úterním událostem vrátit.

Peterkovou, které soud v úterý uložil dvouletý podmíněný trest s tříletou zkušební dobou za šíření poplašné zprávy v době koronavirové pandemie, přišly podpořit desítky sympatizantů, kterým zpočátku čelili jen tři členové justiční stráže. Dav vylomil dveře do jednací síně. Na chodbě skandoval hesla o gestapu a fašistickém státě.

Přivolaná policie na místě zadržela dva muže, jednoho ze soudu odvezla za asistence záchranářů k ošetření do nemocnice. Ostatní příznivci Peterkové soudní chodbu opustili po více než hodině. Podle Peterkové soud dostatečně nezajistil, aby zasedání proběhlo v klidu.

Válek od dnešní diskuse na vládě, které se zúčastní také zástupci policie a Vězeňské služby, očekává, že z ní vyplyne, co se má udělat pro zabránění podobným incidentům tak, aby byli chráněni jak soudci, tak ti, kteří se soudních sporů účastní.

Incident podle něj pokračoval ve zdravotnickém zařízení. "Pacientům byl velice znepříjemněn život, ale i zdravotníkům, což si nemyslím, že je správně," poznamenal ministr.

Také ministr školství Mikuláš Bek (STAN) uvedl, že záležitost považuje za vážnou a vláda by jí měla věnovat pozornost. "Téma dezinformací a obrany demokracie je aktuální, koneckonců nejen u nás. Podobné věci se dějí v Německu a dalších zemích," uvedl.

Problém boje s dezinformacemi je podle něj téma, které se týká i debaty o tom, jak bude vypadat budoucí učební plán základních a středních škol. "Tam je místo, kde se dá přispět dlouhodobě k oslabení vlivu takových tendencí nebo pokusů ovlivňovat veřejné mínění u nás," dodal Bek.

Česká advokátní komora (ČAK) předložila své kontrolní radě podnět k prověření účasti advokáta Norberta Naxery na úterním násilném incidentu u pražského městského soudu. Předseda stavovského sdružení Robert Němec na twitteru vyzval veřejnost k poskytnutí bližších informací a svědectví. Naxera nyní zastupuje odsouzenou dezinformátorku Janu Peterkovou, jejíž příznivci v úterý vyvrátili dveře do soudní síně a v budově soudu skandovali "gestapo". Naxera ČTK napsal, že advokátní předpisy neporušil a že pouze čekal na chodbě.

Podnět podal kontrolní radě tajemník ČAK Petr Čáp, sdělila ČTK komora. Svědci mohou související informace včetně videozáznamů zaslat na epodatelna@cak.cz. ČAK se zatím nevyjádřila k dotazu, zda a případně kolik na tohoto advokáta obdržela od veřejnosti podnětů, a to nyní i v minulosti.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) na twitteru napsal, že se kvůli chování advokáta sám obrátí na ČAK, aby se věcí zabývala. "Je to správný postup respektující postavení ČAK v našem právním řádu. Nebudu-li následně ztotožněn s postupem ČAK, zasáhnu případně sám," uvedl.

Naxera míní, že vinu za úterní incident nese především soud. "Jednání bylo nařízeno do malé jednací síně, přestože na Městském soudu v Praze jsou i větší jednací síně a s tím, že soud s paní Peterkovou vyvolá zájem veřejnosti, se dalo počítat," odpověděl ČTK na žádost o reakci. Před větší síní by podle něj pravděpodobně k žádným incidentům nedošlo.

"Při jiných procesech s občanskými aktivisty, například s Patrikem Tušlem či Tomášem Čermákem, byla vždy jednání soudu konána ve velkých jednacích síních, kam se vešly desítky lidí. U paní Peterkové byla z nepochopitelných důvodů vybrána místnost s malou kapacitou," pokračoval. Březnové odvolací zasedání v kauze podněcovače Tušla se nicméně u pražského městského soudu konalo v totožné místnosti jako úterní soud s Peterkovou. Také tehdy se tam sešli hlučící lidé včetně Peterkové a soudci museli některé z nich z jednání vykázat.

O tom, že by incident prověřovala ČAK, zatím Naxera nemá informace. "Je to ale možné, protože paní Janu Peterkovou pronásleduje velké množství tzv. internetových haterů a je možné, že někdo z nich na mě podal stížnost," napsal. "Pokud mě ČAK vyzve k vysvětlení, mohu uvést jen, že jsem zákon o advokacii ani advokátní etiku neporušil," doplnil.

Popsal, že se přišel na úterní jednání podívat, protože byl s Peterkovou domluvený, že převezme její obhajobu po obhájci, s nímž nebyla spokojená. Nechtěl ji ale hájit hned, protože nečetl předchozí rozsudek a neviděl ani videa, kvůli nimž čelila obžalobě. "Paní Peterková chtěla při jednání soudu oznámit, že ukončuje zastoupení obhájcem Davidem Lejčkem a uděluje propříště plnou moc mě. Čekal jsem na chodbě, ale do jednací síně jsem se nedostal, protože justiční stráž nikoho do zaplněné jednací síně nepouštěla," uvedl Naxera.

K incidentu podle něj došlo poté, kdy se chtěl do síně dostat Rudolf Vávra, který měl jakožto důvěrník Peterkové podle trestního řádu právo účastnit se jednání. "Členové justiční stráže to nepochopili, nebo mu v hluku nerozuměli. Příznivci paní Peterkové ho tlačili do jednací síně, členové justiční stráže drželi dveře, při tom došlo k vysazení dveří z pantů, nikoliv k jejich vylomení, jak se objevilo v některých médiích," zmínil advokát. "Já jsem celou věc jen pozoroval, nepral jsem se s nikým, ani jsem se nesnažil natlačit se do soudní síně," dodal.

Ve věci se Naxera podle svého vyjádření začal angažovat zhruba půl hodiny poté, protože nikdo nevěděl, co se s Vávrou stalo. Policistům řekl, že za ním chce jít jako jeho obhájce. Nejprve ho nechtěli vpustit s argumentem, že Vávra není zatčený ani zadržený, takže obhájce nepotřebuje. Když jim advokát sdělil, že podle zákona o policii má právo na obhájce i zajištěný člověk, nechali ho vejít. Vávra, s kterým se zná už z dřívějška, mu poté podepsal plnou moc k zastupování.

"Poté jsem odešel a dále se ve věci neangažoval až do večerní tiskové konference. V nemocnici jsem nebyl," uzavřel Naxera. Část davu totiž od soudu pokračovala ještě ke zdravotnickému zařízení, kam policie převezla jednoho ze dvou zadržených mužů.

Kontrolní rada ČAK postupuje po obdržení podnětu či stížnosti tak, že vyzve daného advokáta, aby se k věci písemně vyjádřil. "Stejně jako v jiných případech by šlo o standardní postup, který vyplývá ze zákona o advokacii. Kontrolní rada je nezávislý volený orgán České advokátní komory, stejně jako kárná komise, jejíž kárný senát by se touto věcí zabýval, pokud by byla podána kárná žaloba," uvedl Čáp.

Pokud by kárný senát rozhodl, že se advokát dopustil kárného provinění, může mu uložit například napomenutí, pokutu či dočasný zákaz výkonu advokacie, anebo od kárného opatření upustit.

Odvolací senát v úterý Peterkové potvrdil za šíření poplašných zpráv za koronavirové pandemie dvouletou podmínku s tříletou zkušební dobou. Po incidentu v jednací síni rozhodl bez přítomnosti veřejnosti. Peterková na následné tiskové konferenci uvedla, že ji po přerušení soudního jednání nikdo neinformoval o tom, že jednání pokračovalo. Doplnila, že si najala Naxeru, aby proti rozsudku podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Na svého dosavadního advokáta Lejčka si chce u ČAK stěžovat kvůli tomu, že ji neinformoval o pokračování řízení a dále jednal bez jejího mandátu.