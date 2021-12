Blažek uvedl, že po volbách není nutné měnit personální obsazení institucí

Praha - Nový ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) uvedl, že není nutné měnit po každých volbách personální obsazení institucí. Zopakoval, že zaměřit se nyní chce zejména na zajištění peněz pro soudní znalce a také pro justiční personál. Mezi dalšími prioritami zmínil novelu zákona o státních zástupcích a dokončení prací na trestním řádu.

"Já jsem konzervativní politik. Já si nemyslím, že je nutné, aby se po každých volbách ihned měnilo personální obsazení institucí. A zvlášť v justici... Státní zastupitelství sice není součástí justice, ale když to vezmu v tom nejširším slova smyslu, tak si myslím, že by nebylo šťastné přijít a začít hned měnit funkcionáře v této soustavě," řekl novinářům Blažek.

Blažek se vyjádřil i ke své dřívější kritice olomouckého vrchního státního zástupce Ivo Ištvana. "Když někoho ostře kritizujete, což je při vztazích Sněmovna a výkonná moc zcela normální, tak to neznamená, že se nemůžeme společně bavit o problémech, které existují. To by znamenalo, že například i s vládou, z níž se stanou poslanci, že bychom se nebyli schopni na výborech bavit, a to by byla chyba," řekl ministr.

"Doufám, že vztahy budou profesionální, pracovní, tak jak to má být. Samozřejmě některé jevy v soustavě státního zastupitelství, které jsem říkal, na nich trvám. A budeme se bavit buď o tom, aby se neopakovaly, nebo aby se zlepšily," dodal Blažek.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS), který dnes ministra uvedl do úřadu, bude hlavním úkolem ministerstva vrátit lidem důvěru v právní stát. Fiala připomněl, že Blažek je jediným členem jeho kabinetu, který nastupuje na ministerstvo, kde už v minulosti působil. Shrnul, že Blažka zná z akademického prostředí už tři desítky let a že je to podle něj nesmírně vzdělaný člověk s velkým smyslem pro spravedlnost.

Blažek vedl ministerstvo v letech 2012 až 2013 za vlády Petra Nečase (ODS). Nyní zmínil, že by rád dokončil nový trestní řád pokud možno v tomto funkčním období. K novele zákona o státním zastupitelství uvedl, že po ní volá většina Sněmovny, připustil ale, že problém by mohl nastat ohledně shody na její podobě. Novela by měla zavést funkční období vedoucích státních zástupců.

Dvaapadesátiletý politik pochází z Brna, kde také vystudoval práva a od roku 1996 pracoval jako advokát. Právě s vedením České advokátní komory (ČAK) se sejde jako s prvními zástupci právnických profesí. ČAK je podle něj jednou ze záruk spravedlivého procesu. Se soudci či státními zástupci si zatím schůzku nedomluvil, podle něj je to ale proto, že advokáti jej oslovili jako první.

Část vládních Pirátů či spolek Milion chvilek měly k Blažkově nominaci na ministra výhrady. Podle některých médií policie stále prověřuje podezření, že se politik podílel na korupci a manipulacích s městskými byty a prostory v Brně. Blažek tato tvrzení prohlásil za mýty a lži. Premiér Fiala se ho zastal s tím, že na Blažkovi „není stín“ něčeho, proč by nemohl funkci vykonávat. Označil ho za vzdělaného člověka, který o politice uvažuje "hodnotově a systémově“.

Do ODS Blažek vstoupil v roce 1998, v letech 2010 až 2014 byl místopředsedou strany. Je šéfem její jihomoravské organizace. Od října 2013 působí jako poslanec, v minulém volebním období řídil sněmovní podvýbor pro justici a soudní samosprávu.