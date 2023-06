Blažek ustoupí od peněžitých trestů za znásilnění, změní se hranice bezbrannosti

Praha - Za znásilnění nebude možné uložit samostatné peněžité tresty a sexuální trestný čin proti dětem do 12 let bude vždy znásilněním. Na těchto změnách původního legislativního návrhu, který připravilo ministerstvo spravedlnosti, se dnes ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) shodl se zástupci poslaneckých klubů. Strany přistoupily na kompromis, že tzv. souhlasná varianta znásilnění předložena nebude. Po jednání to novinářům řekli Blažek, předsedkyně sněmovního podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí Taťána Malá (ANO) a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

"Zavedeme, že bude trestný i pohlavní styk proti vůli toho, kdo je znásilňován - oběť to může vyjádřit verbálně i neverbálně. Bude tam konkrétní výčet toho, co znamená bezbrannost. A současně zavádíme, že na osoby do 12 let se nesahá - to znamená: bude vždycky trestné na nich vykonávat cokoliv, co způsobuje sexuální aktivity. Vždycky to bude trestáno jako znásilnění, nikoliv, jak se v některých oprávněně kritizovaných případech stávalo, jako 'pouhé' pohlavní zneužívání s nižšími sazbami," popsal ministr právní úpravu, kterou jeho úřad připraví.

Laurenčíková k hranici 12 let uvedla, že jde o reálnou věkovou hranici, ve které jsou děti schopné vyjádřit svá přání.

Podle Malé zní dohoda tak, že ministerstvo zapracuje do svého návrhu dojednané změny do konce července. Úřad původně stanovil hranici bezbrannosti u dětí do pěti let věku - u starších by se bezbrannost musela znalecky zkoumat. Právě zneužití bezbrannosti je součástí definice znásilnění. Strany se dnes dohodly, že do bezbrannosti bude výslovně zahrnuto i tzv. zamrznutí oběti. "Jednomyslně jsme se také shodli na tom, že není dobré, aby bylo možno za znásilnění uložit samostatně peněžitý trest," shrnula Malá. Do 30. září by podle ní ministerstvo mělo návrh předložit vládě, a to poté, co jej ještě zrychleně projedná podvýbor pro problematiku domácího a sexuálního násilí.

Malá dodala, že sama podporovala souhlasnou variantu definice znásilnění, ale že si je vědoma toho, že tato varianta neměla vzhledem k politické realitě příliš šancí na schválení v tomto volebním období.