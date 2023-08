Blažek strávil pět hodin v restauraci s Nejedlým, setkání označuje za náhodné

Praha - Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) ve středu strávil pět hodin v pražské restauraci s poradcem bývalého prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým. O setkání informoval server Seznam Zprávy, jehož reportéři s Blažkem u restaurace mluvili. Ministr ještě před publikováním zprávy dnes dopoledne na sociální síti X, dříve twitteru, popsal setkání jako náhodné. Uvedl, že nešlo o žádnou konspiraci, ale v podniku se schovával kvůli vydatné bouřce, která hlavní město zasáhla.

Blažek uvedl, že se bez předchozí domluvy nacházel ve stejné restauraci jako Nejedlý s rodinou a známými, které ministr neznal. Restaurace je podle něj poblíž jeho pražského bydliště. "Vzhledem k nevídané bouřce, v jejímž průběhu nebylo možné restauraci opustit, jsem si přisedl k jejich stolu," uvedl dnes dopoledne na síti X s tím, že večer ho konfrontovali redaktoři webu Seznam Zprávy.

"Bylo to tak, jak popisuji. Sděluji to proto, že chci předejít jakýmkoliv konspirativním smyšlenkám. Žádná konspirace se na veřejném místě za přítomnosti desítek ostatních hostů restaurace skutečně nekonala," doplnil Blažek.

Server o zhruba 40 minut později zveřejnil text, ve kterém uvedl, že Blažek a Nejedlý strávili v restauraci společně pět hodin. "Opravdu tady neřešíme vůbec nic, co by bylo jakkoliv zajímavé veřejně," cituje vyjádření Blažka, kterého reportéři zastihli asi ve 21:30. Ministr v té chvíli nechtěl upřesnit, o čem s Nejedlým hovořil. "O všem možném. Pořád je co si vykládat," konstatoval.

Nejedlý webu před restaurací řekl, že do své oblíbené restaurace pozval pár přátel. "A pan Blažek šel domů a začaly padat kroupy. A najednou koukne do této hospody a tam sedí Nejedlý. A toho viděl před 40 lety na volejbale. A on říká, já mám od těch krup pomlácenou hlavu, přišel tam," uvedl.

Nejedlý odmítl, že by od Blažka chtěl informace související s jeho ministerskou funkcí. "Připadá vám, že bych já dneska po 40 letech, co znám Pavla a chodili jsme spolu hrávat volejbal, teď něco chtěl řešit? Že bych byl takový idiot, že bych to dělal takto?" uvedl.

Seznam Zprávy upozornily, že Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) a Bezpečnostní informační služba (BIS) pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Praze dál prověřují, jak Zemanovo okolí hospodařilo s rozpočtem prezidentské kanceláře, ale i možné úniky utajovaných informací směrem k Nejedlému. Připomněly také Nejedlého vazby na Rusko.