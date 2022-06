Blažek: Rozsah i část obsahu obvinění v kauze DPP jsou problémem

Praha - Za problematické označil ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) rozsah i bulvární části obvinění v kauze korupce kolem pražského dopravního podniku (DPP). Podle ministra obsahuje obvinění věci až bulvárního charakteru, aby zaujalo média. Informací do médií neunikly podle Blažka ze státního zastupitelství, ale spíše od advokátů. Ministr to dnes řekl senátorům.

"Problém je délka sdělení obvinění a to, že to obvinění obsahuje i některé věci snad až bulvárního charakteru. Jakoby – a teď to říkám s velkým J – jakoby to bylo připraveno pro to, aby to zaujalo média," uvedl ministr. "Mám velkou obavu, což mě mrzí jako bývalého advokáta, původní profesí, že ty informace bohužel se dostaly do médií od advokátů," řekl Blažek. "Nemyslím, že ty informace v této kauze šly ze státního zastupitelství," dodal.

K samotnému obvinění ministr uvedl, že jej připravila policie. Pokud si obvinění podají stížnosti podle trestního řádu na rozsah obvinění a to, že se jeho text dostal do médií, bude se tím zabývat státní zastupitelství. Blažek dodal, že už o záležitosti mluvil s nejvyšším státním zástupcem i s paní vrchní státní zástupkyní. "Budu očekávat nějaké odpovědi v tomto smyslu," uvedl Blažek.

V kauze podle policie organizovaná skupina systematicky obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Mezi obviněnými jsou bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček, kterému STAN kvůli kauze pozastavilo členství, a podnikatel Michal Redl.