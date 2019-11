BLAŽEK PRAHA: Spojení nejvyšší krejčoviny a vrcholového sportu

Nedávné mistrovství světa v basketbalu, které se poprvé v historii konalo v Číně, skončilo vynikajícím 6. místem české reprezentace. Tento mimořádný počin, jemuž vydláždil cestu postup z kvalifikace šampionátu – stalo se tak po dlouhých 37 letech – je současně úspěchem pro českou módní značku Blažek.

Tradiční výrobce pánských oděvů BLAŽEK PRAHA oznámil spolupráci s národním týmem košíkářů zkraje letošního roku. Šlo o logický krok: značka Blažek obléká už třetí sezónu jednu z reprezentačních opor, rozehrávače Tomáše Satoranského. Ten soutěží v NBA, kde je zvykem, že hráči chodí na zápasy v oblecích, v týmu Chicago Bulls, a je dvojnásobným vítězem Mattoni NBL All-Star Game ve smečování.

Pohodlí s károvým vzorem

Přehlídce kolekce, která se uskutečnila 17. 2. v Centru Chodov, předcházelo několik měsíců příprav. Specialistka Krejčovství Blažek Iva Soušková musela za několika hráči vycestovat do jejich evropských klubů. „To se však vyplatilo a veřejnosti se mohla představit zcela neotřelá sada pánských obleků a košil včetně jejich nositelů,” pochvaluje si oděvní společnost.

Materiály, pocházející z dílen nejlepších italských a britských výrobců látek, vybíral ruku v ruce se specialistkami Krejčovství Blažek reprezentant a hráč ČEZ Basketball Nymburk Vojtěch Hruban. Vlněná obleková látka z řady Travel Suit od výrobce Cerruti je ideální pro muže, kteří stejně jako vrcholoví sportovci tráví hodně času na cestách, zní doporučení od dodavatele.

Košilovina pochází z produkce Thomas Mason, specialisty na bavlnu a pro Blažka jedné ze sázek na jistotu. „Je to pohodlné, což je pro nás to důležité, a navíc v tom vypadáme skvěle,“ zhodnotil výsledek člen reprezentace Jaromír Bohačík.

Oblek vyniká nejen velmi pohodlnými materiály, ale i výrazným káro vzorem. „My jsme, myslím, od začátku chtěli nějakou kostku a Vojta to pobral tak, že je v tom trošku té naší národní barvy, takže to má i nějakou hloubku a téma,“ uvedl Bohačík. O národních barvách promluvil i zakladatel módní značky Ladislav Blažek. „To propojení české módy a českého sportu pro mě bylo zásadní. Jsem moc rád, že se spolupráce takto vydařila, a my u Blažka budeme hráčům na MS držet palce,“ zdůraznil půl roku před netušeným sportovním výsledkem.

Dlouhán a měřenky

Ambasador Krejčovství Blažek Tomáš Satoranský (výška 201 centimetrů, pozn. red.), který už několik let v zámoří předvádí, že spojení nejvyšší pánské krejčoviny a vrcholového sportu má co nabídnout, na téma Blažek říká: „Oděvy od něj mám moc rád a skvěle mi sedí. Líbí se mi, že jde o českou značku, kterou můžu prezentovat v Americe, a jsem pyšný na to, že český design je natolik propracovaný a má světovou úroveň. Díky mé postavě je obtížné najít v klasické konfekci dobře padnoucí oděv, proto využívám služby Made to Measure. Oděv mi vždy sedne jako ulitý a baví mě, že se mohu podílet i na jeho designu.“

Právě snaha o zviditelnění služby Made to Measure, tedy šití obleků a košil na míru, položila základ pro pouto se Satoranským a následně s celou basketbalovou reprezentací. „Jsme přesvědčeni, že móda a sport k sobě patří, proto jsme se rozhodli oslovit Tomáše Satoranského. Hledali jsme individualitu, člověka, který je úspěšný nejen v Čechách, ale i ve světě a jednoznačně vybočuje z davu,“ sdělil v listopadu před dvěma roky, kdy Blažek novou kampaň oznámil, jeho marketingový ředitel Antonín Wierer.

V obleku i na hřiště

Kromě propagace zakázkového šití vedla Blažka k tomuto kroku i snaha poukázat na technologický vývoj luxusních materiálů, se kterými ve svých kolekcích běžně pracuje. Podle pražského krejčovství jsou vysoce funkční, odolné proti mačkání, pružné a zároveň splňují veškeré parametry špičkového pánského obleku a očekávání moderního úspěšného muže.

Nové možnosti ztvárnil fashion film o novém obleku The Moving Suit. „Jde o městský oblek, který odpovídá tempu doby a vychází ze skutečných potřeb dnešního muže. Zpracování přízí přináší přirozenou odolnost látky proti mačkání a zaručuje perfektní vlastnosti během celodenního nošení. Materiál je komfortní, ale současně hydrofobní a funkční, koncipovaný tak, aby zvládl i nečekané události a nejrůznější překvapení. Pokud se jeho nositel chystá po práci za zábavou, nemusí se již převlékat do jiného oděvu. The Moving Suit jednoduše nepotřebuje žádnou alternativu,” sdělila firma.

Videoklip zachytil Tomáše Satoranského na basketbalovém hřišti. Během dne se neplánovaně zastavuje na hřišti a uvolněně si zahraje s dalšími hráči, kteří trénují na svůj důležitý zápas. „Vlněný oblek, který má na sobě, je důkazem, že pokud je z kvalitní látky a dobře ušitý, může se v něm muž svobodně pohybovat a trochou i sportovat,” říká Ladislav Blažek.

Vždy se dá nakombinovat něco nového Tomáš Satoranský rád nosí v běžném životě klasické neformální i společenské oděvy. U Blažka si oblíbil kolekci Lanificio Cerruti, utkanou z přízí merino ovcí z Queenslandu v Austrálii. „Spoluhráči i členové realizačního týmu si hodně všímají méně formálních outfitů, vybírali jsme zábavné barevné kombinace. Chválí mi outfity a ptají se mě, odkud jsou. S legrací jim říkám, že to je Euro Style, a je zajímá, jaká je to značka,” uvedl Satoranský pro firemní magazín. Co říkáte na novou kolekci oblečení od Blažka pro národní basketbalový tým? Moc se mi líbí. Je skvělé, že je v našich národních barvách. Líbí se mi, že to je mladistvé, zábavné i že to jde ke sportovcům. Kluci v tom vypadají dobře a myslím, že nás to bude opravdu bavit nosit. Pokud jde o novou kolekci pro vás, máte nějaká přání? Co vám třeba v šatníku chybí? Ne, moc se mi líbí, že mám v šatníku klasické obleky, saka, tuxedo, ale také víc neformálních kousků. A líbilo by se mi pokračovat v neformálních barevnějších kombinacích. Myslím, že se vždy najde něco, co od Blažka ještě v šatníku nemám a budu to chtít. Móda je hrozně proměnlivá a vždy se dá nakombinovat něco nového. (převzato z www.blazek.cz)

Lídr na trhu pánské módy

Společnost BLAŽEK PRAHA a.s. byla založena v roce 1992. V současnosti zaujímá přední místo mezi výrobci oděvů na českém trhu. Jejím hlavním předmětem činnosti je výroba a prodej pánských oděvů.

Od svého založení se módní dům Blažek snaží o vyplnění mezery na trhu pánské módy. Zaměřuje se především na vysokou kvalitu, precizní zpracování a nadstandardní doplňkové služby, jako jsou například individuální úpravy oděvů, šití košil na zakázku, odborné poradenství.

Podle žebříčku ATOK (Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu) za rok 2018 je BLAŽEK PRAHA největší tuzemskou oděvní společností. S vůbec nejvyššími tržbami (577 milionů korun) obhájila firma prvenství za rok 2017.

Pod značkou Blažek jsou dvakrát do roka prezentovány nové kolekce oděvů a módních doplňků, které jsou nabízeny výhradně ve vlastní síti značkových prodejen. V současnosti mohou zákazníci navštívit 26 prodejních míst v České republice a osm na Slovensku.

Značka Blažek věnuje maximální pozornost výběru svých dodavatelů, mezi které patří kromě renomovaných fotografů, grafiků a designérů především proslulí výrobci luxusních oděvních materiálů z Itálie, Francie a Španělska.

Každý zákazník má od roku 2002 možnost stát se členem zákaznického Blažek klubu a využívat exkluzivní výhody členů. Aktuální počet registrovaných členů překračuje hranici 100 tisíc.