Blatný: V uzavřených okresech jsou náznaky zlepšení

Praha - Epidemická situace v uzavřených okresech Cheb, Sokolov a Trutnov podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) vykazuje náznaky zlepšení. Zhoršuje se ale v okolních okresech Karlovarského a Královéhradeckého kraje. V současné době hygienici neuvažují o uzavření dalších okresů, řekl v pořadu Pressclub Frekvence 1. Vláda okresy uzavřela ve čtvrtek 11. února, zřejmě na tři týdny.

"Diskuse probíhá v podstatě permanentně a nedá se vyloučit, že to v budoucnu nebude potřeba," uvedl ministr. Pokud by ministerstvo o dalších uzávěrách rozhodovalo, dozví se to podle Blatného s dostatečným předstihem hejtman kraje a starosta příslušného okresního města.

"Ředitelé krajských hygien se shodli na tom, že došlo ke stagnaci situace a mírnému náznaku zlepšení. Kraj jako celek na tom ale příliš lépe není," vysvětlil. Uzavřený je jeden okres Královéhradeckého a dva Karlovarského kraje. "Stabilizovala se situace v jednotlivých okresech, ale pochopitelně pokračuje šíření, i když jsme ho uzávěrou zpomalili, do ostatních okresů kraje," dodal.

Podle dat o počtu nových případů za posledních sedm dní přepočtených na 100.000 obyvatel je na tom v současné době nejhůř Tachovsko (1104) v Plzeňském kraji a uzavřené Sokolovsko (1097) v Karlovarském kraji. Následuje uzavřený okres Trutnov (990) v Královéhradeckém kraji, Náchod (912), Hradec Králové (901), uzavřený Cheb (898) v Karlovarském kraji a Karlovy Vary (894). Zhoršila se také situace v okolních okresech Plzeňského, Pardubického, Středočeského a Libereckého kraje.

Vláda dnes souhlasila s tím, že dva nejpostiženější kraje, Královéhradecký a Karlovarský, dostanou navíc dodávku vakcín. Podle ministra ale nepůjde o dávky na úkor jiných regionů, ale ze zálohy, kterou si Česko každý týden drží a vykrývá jím případné nedostatky.