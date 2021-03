Blatný: V dubnu budou v ČR desetitisíce dávek vakcíny Johnson

Praha - Vakcína proti covidu od firmy Johnson & Johnson bude podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) dodávána do Evropské unie od 16. dubna. Už v dubnu přijdou do Česka desítky tisíc dávek, řekl na tiskové konferenci. V Česku se očkuje zatím třemi vakcínami, většina dávek je od firmy Pfizer/BioNTech. Do čtvrtka bylo podáno 1,26 milionu dávek. Podle ministra bude v pondělí zřejmě naočkovaný miliontý člověk.

Do Evropské unie by měly směřovat tři miliony dávek vakcíny od firmy Johnson & Johnson, v květnu pak 13 milionů a v červnu 39 milionů. ČR má objednány celkem dva miliony dávek této jednodávkové vakcíny. "Již v dubnu budou do ČR dodány vakcíny pro desítky tisíc osob. Očkovat je budou přímo praktičtí lékaři a přímo jim bude zavážená," řekl ministr.

Harmonogram v očkovací strategii počítal v dubnu se 185.000 dávek. Vakcína byla ale Evropskou agenturou pro lékové přípravky schválená až minulý týden.

Vakcína od americké firmy Johnson & Johnson se podle českého lékového ústavu (SÚKL) podává v jedné dávce do svalu v horní části paže. Klinická hodnocení, kterých se účastnilo přes 44.000 lidí, prokázala, že je bezpečná a účinná pro lidi starší 18 let. V klinických hodnoceních měla vakcína účinnost 67 procent.

Nyní se v EU očkuje látkami od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. V ČR se očkuje od 27. prosince, obě potřebné dávky už dostalo zhruba 340.000 lidí, alespoň jednu pak dalších asi 614.000 lidí. K očkování se mohou hlásit zdravotníci, zaměstnanci škol a senioři nad 70 let. Starších 80 let už dostaly vakcínu tři pětiny, sedmdesátníků asi pětina. Očkovat je možné také chronické pacienty s vybranými rizikovými diagnózami, od středy jim mohou kódy posílat jejich ambulantní lékaři.

Hygienička: Za pomalejším poklesem případů je i testování firem

Přijatá protiepidemická opatření podle nové hlavní hygieničky Pavly Svrčinové fungují, situaci se podle ní podařilo stabilizovat. Za pomalejším poklesem počtu nových případů nákazy novým koronavirem je podle ní i povinné testování ve firmách, které se postupně zavádí od začátku března. Díky němu se podle ní podařilo odhalit 21 ohnisek ve firmách, v největším bylo 64 lidí. Svrčinová nastoupila zatím jako pověřená funkcí hlavní hygieničky za odvolanou Jarmilu Rážovou. Na místo musí být podle služebního zákona vypsáno výběrové řízení.

"Průměrný nárůst je zhruba na úrovni 10.000 (případů) denně. Velmi plné jsou stále nemocnice, zejména jednotky intenzivní péče," uvedla hygienička. Denní počty nakažených podle ní klesají, byť pomalu. "Testujeme denně 200.000 až 300.000 osob v průmyslu. I kdybychom odhalili jen jedno procento, tak je to 2000 až 3000 lidí. To se projevilo zejména v průmyslových regionech," uvedla Svrčinová.

Podle Blatného modely předpovídaly bez opatření až 20.000 nových případů denně a více než 10.000 lidí v nemocnicích, čemuž se podařilo zabránit. Ministr se také ohradil proti tomu, že opatření měla trvat jen tři týdny. Podle něj bylo při jejich vyhlášení koncem února řečeno, že počty nových případů budou po třech týdnech zhruba stejné, pak ale budou klesat.

Svrčinová poděkovala těm občanům, kteří dodržují tři základní opatření - nošení respirátorů, mytí rukou a rozestupy.

Uvedla také, že si váží toho, že jí byla svěřena funkce hlavní hygieničky, a poděkovala své předchůdkyni Jarmile Rážová, která podle ní nastupovala do úřadu ve složité době. Do funkce přišla loni v březnu po odvolání své předchůdkyně Evy Gottvaldové. Důvody odchodu Rážové ministr nechtěl komentovat.