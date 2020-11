Blatný: Testování učitelů vyjde maximálně na 70 milionů korun

Praha - Testování učitelů, které by mělo začít 4. prosince, bude stát do 70 milionů korun. Náklady budou uhrazeny ze zdravotního pojištění. Na dotazy novinářů to po dnešní tiskové konferenci řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Učitelé se budou testovat antigenními testy, které jsou levnější než v současnosti většinou používané PCR testy.

Pojišťovny budou zdravotnickým zařízením, která budou pedagogy testovat, proplácet celkem 350 korun, z toho 150 korun za pořízení testu a 200 korun za provedení testu. Ministr předpokládá, že na testování přijde maximálně 200.000 lidí. Násobkem počtu lidí a nákladů na jeden test pak vychází částka 70 milionu korun. To je podle Blatného zlomek toho, co už stálo testování dražšími PCR testy.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v minulých týdnech uvedl, že pokud by se testovali všichni učitelé, jednalo by se asi o 172.000 lidí. Pokud by se testovali všichni zaměstnanci ve školách, pak by počet stoupl na čtvrt milionu.

Antigenní testování pedagogů by se mělo odehrát na stávajících odběrových místech v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Ta si podle Blatného budou muset testy objednat sama, ministerstvo o centrálním nákupu neuvažuje. Zařízení ale dostanou od ministerstva doporučení, které se bude týkat parametrů testu a toho, jak by mělo testování vypadat. Odběrová místa pro antigenní testování budou mít kapacitu asi 40.000 testů denně.

Náklady na testování veřejnosti, které by se mělo konat od 18. prosince, zatím nechtěl Blatný odhadovat. Ministerstvo si podle něj zadalo dva průzkumy, z kterých by mělo vyplynout, jaký o to bude zájem.

Studie, kterou připravily Nemocnice Karviná-Ráj a Zdravotní ústav v Ostravě, ukázala že antigenní testy na covid-19 jsou vhodné pro širší použití. Nyní se s těmito testy pracuje například v domovech pro seniory. Výsledek antigenního testu je znám po provedení výtěru z nosu zhruba do 15 minut.