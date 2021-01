Blatný: Test může umožnit více lidí na akcích, rozhodne pořadatel

Praha - Povinnost předložit negativní test na covid-19 by mohla dovolit kulturní nebo společenské akce pro víc lidí. Rozhodovat ale bude pořadatel, stát stanoví podmínky a bude dohlížet, jestli to nezhoršuje epidemickou situaci. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) to řekl na dotaz ČTK na tiskové konferenci. Návrh je součástí připomínkované úpravy tabulky opatření v protiepidemickém systému PES. Podle deníku Mladá fronta (MfD) se zvažuje také možnost sportovat ve dvou lidech uvnitř, otevření více obchodů, muzeí nebo zoo, ale také zpřísnění zákazu nočního vycházení.

"Finální verze nové matice se připomínkuje, jednání bude pokračovat i další týden," řekl Blatný.

Cílem je podle něj nastavit základní podmínky, jak by se věci mohly uskutečňovat bez povinného testu. "Ale bude tam dána možnost, aby provozovatel, pakliže splní kritéria, do kterých může patřit například to, že všichni, kteří tam přijdou, mají negativní test, bude bude moci navýšit kapacitu akce," uvedl.

Stačit by měl i antigenní test, který je možné opakovat jednou za pět dní. Provádí se na současných asi 190 odběrových místech a v ordinacích několika stovek lékařů, kteří se do testování zapojili.

S negativním testem by podle Blatného mohlo být umožněné už ve vyšším stupni rizika v systému PES také ubytování v hotelích. "Stát stanoví jasně pravidla, za kterých je to možné, ale umožní subjektům, aby za splnění určitých kritérií rozhodly jinak. My budeme dohlížet na to, aby toto rozhodnutí nevedlo ke zvýšení bezpečnostního rizika," dodal Blatný.

Současná opatření odpovídající pátému stupni rizika v protiepidemickém systému prodloužila ve čtvrtek vláda do 22. ledna. Uzavřené jsou v něm například školy pro většinu žáků a studentů, vnitřní sportoviště, hotely, restaurace a většina obchodů. I nejpřísnější regulaci by mohlo být podle MfD možné sportovat ve dvou lidech uvnitř, například hrát tenis nebo squash.

Ve čtvrtém stupni by se mohly pro negativně testované lidi otevřít restaurace, hotely, muzea, zoologické zahrady nebo sjezdovky. Naopak přísnější by byl noční zákaz vycházení, proti současných 23:00 by začínal o hodinu dříve. Provoz restaurací by byl omezen počtem lidí na plochu. I ve třetím stupni by mohla fungovat jen třetina kapacity.

Nový návrh počítá podle opozice, které ho ministr představil na čtvrtečním jednání, také s tím, že ve dvou nejnižších stupních nebudou opatření vyžadovat nouzový stav. O přiřazení do stupně opatření by se rozhodovalo nejen podle systému PES, ale také podle naplnění nemocnic.