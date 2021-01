Blatný si předvolá šéfa SZÚ kvůli informacím o očkování v úřadu

Praha - Ministr Jan Blatný (za ANO) si předvolá ředitele Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Pavla Březovského kvůli informacím serveru Seznam Zprávy, že ústav rozdělil tisícovku vakcín proti nemoci covid-19 mezi své zaměstnance, ale i jejich příbuzné. Blatný po jednání vlády novinářům řekl, že v žádném případě nelze tolerovat, aby se někdo dostal neopodstatněně k vakcíně dřív než jasně vymezené prioritní skupiny seniorů či zdravotníků.

"V případě, že by v SZÚ opravdu došlo k tomu, že by nebyla respektována prioritizace tak, jak je nastavena, tak z toho vyvodím jednoznačně důsledky včetně případně osobní zodpovědnosti těch lidí, kteří by s tím byli spojováni," uvedl Blatný. Po řediteli bude chtít "nekompromisně vysvětlení", zatím ale respektuje presumpci neviny.

Seznam Zprávy zveřejnily tabulky s harmonogramem očkování, v nichž figurují zaměstnanci SZÚ. Podle stejných příjmení lze usuzovat, že nechávají naočkovat i své blízké, uvedl server. Mluvčí SZÚ Klára Doláková tvrzení serveru, že vakcíny mohli využít i rodinní příslušníci zaměstnanců, popřela, a to navzdory harmonogramu i výpovědím pracovníků ústavu.

Blatný řekl, že chce být objektivní, takže si předvolá Březovského. Dnes se s ním domluví na jednání v tomto týdnu. "Ředitel instituce je jednoznačně odpovědný za to, co se v ní děje," řekl na dotaz, zda by případně měl šéf SZÚ nést i personální odpovědnost. "V žádném případě nebudu tolerovat, kdyby byly pravdivé informace, o kterých jste informovali," řekl novinářům.

Ministr uvedl, že by rázný postup měl být i obecně signálem, že popisované chování není možné. "Kdyby někdo nedodržoval prioritizaci, jak je nastavena, a chtěl se neopodstatněně a v podstatě podvodem domoci, aby se k němu dostala vakcína dřív než k těm, kteří to potřebuji, v žádném případě toto nebude tolerováno," řekl.

SZÚ podle něj dostal jedno plato dávek vakcíny a měl stejně jako všechny organizace postupovat podle stanovených priorit. Úřad zajišťuje chod laboratoří, které pracují s infekčními vzorky, či laboratoří, které zkoumají výskyt nové mutace koronaviru v ČR, doplnil. "Je tam velká řada lidí, kteří do té skupiny patří, pracují s infekčním materiálem, ale v žádném případě to neospravedlňuje to, co přinesly některé weby," uvedl.