Blatný: Omezení v obchodech měla být zavedena už v září

Praha - Omezení počtu lidí v obchodech podle jejich plochy mělo být podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) zavedeno už v září. Zmírnění ve čtvrtém a pátém stupni rizikového skóre, stanoveného protiepidemickým systémem (PES), neočekává, řekl dnes poslancům zdravotnického výboru Sněmovny, vyplývá ze zveřejněného zvukového záznamu. Omezení kapacity obchodů na jednoho nakupujícího na 15 metrů čtverečních začalo platit dnes.

"Velké obchodní řetězce potřebují tuto regulaci a nemyslím si, že mě někdo může přesvědčit, aby to bylo jinak," uvedl ministr. V obchodech to podle něj kapacitu omezilo jen asi o deset nebo 15 procent, a fronty se tak tvořit nemohly.

Reagoval tak na dnešní vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO), který chce v pátek navrhnout vládě zvýšení kapacit a zrušení prodeje v neděli. Blatný to ale nepodpoří. "Mým cílem je provádět změny žádné nebo co nejmenší," dodal. Úpravy jsou podle něj možné až od mírnějších stupňů rizika, než je současný pátý nebo čtvrtý, do kterého by se Česko mohlo přesunout tento či příští týden.

Havlíček chce v pátek navrhnout, aby jednodušší režim při nákupech platil například pro handicapované nebo matky s kočárky. Podle Blatného jsou takové úpravy možné, nemůžou být ale plošné. "Dva lidi na 15 metrů by znamenalo jeden na 7,5 metru, což je méně, než má jakákoliv země v Evropě," dodal.

Obchody někde kapacitu řídily pomocí povinného nošení košíku nebo vozíku do prodejny, kterých ponechaly jen počet odpovídající maximální kapacitě. V některých obchodech počítali nakupující zaměstnanci nebo kamera. Dlouhé fronty čekajících se dnes většinou netvořily, přesto prodejci vyzývají k tomu, aby lidé návštěvu naplánovali mimo nákupní špičky.