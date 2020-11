Blatný: Klienty za odmítnutí testu nebude MZd pokutovat

Praha - Klienty sociálních služeb nebude ministerstvo zdravotnictví za odmítnutí testu na covid-19 pokutovat. Na twitteru ministerstva to uvedl ministr Jan Blatný (za ANO). Za porušení kteréhokoliv mimořádného opatření, které vydalo ministerstvo zdravotnictví, hrozí pokuta až tři miliony korun. Klienty a zaměstnance musí domovy pro seniory a další pobytová zařízení povinně testovat od středy každých pět dní.

"V žádném případě nedopustíme, aby došlo k represivním opatřením kvůli nepodstoupení testu na covid. Nebudeme pokutovat klienty sociálních služeb, ani klienty zařízení dlouhodobé péče. Testováním naopak nabízíme pomocnou ruku," uvedl.

Ministr Blatný v ČT ve středu řekl, že sady pro testování budou do zařízení doručovány dnes nebo v pátek. První testování by se podle něj mělo stihnout do pondělí 9. listopadu. Celkem bude třeba otestovat asi 200.000 lidí, zhruba půl na půl klienty a zaměstnance. Testovat je mají zdravotníci zaměstnaní v těchto zařízeních nebo jejich nasmlouvaní praktičtí lékaři, někde ale upozorňují, že personálu nebude dostatek i kvůli jeho nákaze.

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) je nákaza ve více než dvou stovkách takových zařízeních. Ke konci října byl potvrzen koronavirus u 4763 pracovníků a klientů uvedených domovů, v září to bylo zhruba u čtvrtiny. Senioři mají při nákaze asi 30procentní riziko, že budou potřebovat péči v nemocnici, mladší lidé asi čtyři procenta.

Ředitel ÚZIS Ladislav Dušek ve středu na jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví řekl, že v říjnu tvořili lidé nad 65 let asi 14,5 procenta všech nakažených. Nakazilo se jich téměř 39.000, což bude v příštích týdnech znamenat další nutnost hospitalizací. Denně roste počet lidí, kteří do nemocnic s covidem-19 směřují, asi o 250.