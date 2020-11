Blatný: Kdybych byl dříve ministrem, všechny školy bych nezavřel

Praha - K úplnému zavření všech škol by současný ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) nepřistoupil. V polovině října nařídil uzavření škol včetně základních jeho předchůdce Roman Prymula, otevřené zůstaly jen školky. Data ze zahraničí neukazují, že by kompletní uzavření škol bylo pro omezení šíření epidemie covidu-19 nutné, řekl dnes Blatný v České televizi. Ve středu 18. listopadu se po téměř měsíci mají vrátit do škol žáci prvních a druhých tříd.

Pokud by byl tázán na uzavření škol v době jeho zvažování, tak by řekl, že nepovažuje za nezbytné školy uzavírat, uvedl Blatný. "Na základě informací, které máme, je zátěž v populaci dětí ve věku šest až osm let ne tak závažná, aby to vedlo k nutnosti uzavření škol," řekl ministr. V odborné literatuře se podle něho objevují práce, které to potvrzují i vyvracejí. Česko se chce ale inspirovat spíš v sousedních zemích, kde školy zůstaly otevřené.

Další otevírání základních škol má umožnit dnes zveřejněný protiepidemický systém ministerstva zdravotnictví, takzvaný PES. Pokud se situace v ČR do příští středy nezhorší, Blatný navrhne zmírnění opatření podle čtvrtého, méně přísného pásma rizika. Ten počítá s návratem všech žáků prvního stupně do škol a se střídavou distanční a prezenční výukou žáků druhého stupně.

Uzavření škol v polovině října vláda zdůvodnila nárůstem počtu nakažených ve školách a rodinách a výhledem dalšího vývoje epidemie. "Viděl jsem predikce růstu epidemie v České republice, seznámil jsem se s modely a možnými variantami, jak zasáhnout, aby skutečně nedošlo k situaci, která by vyústila v katastrofu," řekl při vyhlašování opatření 12. října ministr školství Robert Plaga (za ANO).