Blatný:Firmy mají využívat hlavně samotestování či závodní lékaře

Praha - Firmy by při testování pracovníků na koronavirus měly podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) co nejvíce využívat samotestování nebo závodní lékaře a společnosti najaté k pracovně-lékařským službám. Stávající síť odběrových center není možné rozšířit, neboť jsou často postaveny na spolupráci armády a zdravotníků v nemocnicích, které jsou přetíženy a navíc zapojeny do očkování, dodal Blatný.

"Je cílem, aby lékař přišel do firmy, nikoli aby se posílali zaměstnanci do odběrových center, která jsou k dispozici pro veřejnost," řekl Blatný. Resort zdravotnictví také uděluje výjimky dodavatelům samotestů, od kterých tuzemské podniky mohou testy nakupovat. Ministerstvo zdravotnictví seznam průběžně doplňuje, aktuálně čítá zhruba 70 firem, v pondělí jich bylo asi 20.

Stát na samotesty přispívá prostřednictvím úlev ze zdravotního pojištění 60 korun na test, maximálně zaplatí čtyři testy na zaměstnance za měsíc. Odečty ze zdravotního pojištění na samotesty platí i pro živnostníky. Firmy nad 250 zaměstnanců zahájily jejich plošné testování ve středu. Dokončit ho musejí do 12. března. Dnes se do testování zapojily podniky s 50 až 249 pracovníky, které musejí všechny zaměstnance otestovat do 15. března.

Díky novému vládnímu opatření bude podle vicepremiéra a ministra průmyslu Karla Havlíčka (za ANO) 10.000 podniků každý týden testovat dva až 2,5 milionu pracovníků. Vláda by dnes na mimořádném zasedání měla probrat zavedení povinného testování státních zaměstnanců od středy 10. března.

V současné době není testování závazné pro lidi, kteří pracují z domova. Nevztahuje se ani na příspěvkové, veřejné či veřejnoprávní instituce, podle ministerstva průmyslu a obchodu se jim ale podobný postup jako například v průmyslových firmách doporučuje.

Firmy s 50 až 249 pracovníky by je dnes měly začít testovat

Firmy s 50 až 249 zaměstnanci by je ode dneška měly začít testovat, pracovníci mají povinnost testy podstoupit. Středně velké podniky musejí testování u všech zaměstnanců dokončit do 15. března. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) přednostně doporučuje antigenní testování provedené závodním nebo externím lékařem, případně mobilními zdravotními týmy. V takovém případě je testování plně hrazeno ze zdravotního pojištění. Povolené je také samotestování prostřednictvím schválených testů, kdy stát přispívá přes úlevy na zdravotním pojištění 60 korun na test. Povinné testování u zaměstnanců je vyžadováno jednou týdně.

Testovaní musejí být všichni zaměstnanci, kteří docházejí do podniku, i za situace, kdy má firma pracovníky rozprostřené ve více pobočkách po republice. Testy platí i pro pracovníky na dohodu o provedení práce nebo pracovní činnosti. Zaměstnance, který test odmítne, nesmí zaměstnavatel pustit na pracoviště. Testování není závazné pro lidi pracující z domova, nebo ty, kteří v posledních třech měsících nemoc covid-19 prodělali. Povinnost se zatím podle ministerstva průmyslu a obchodu nevztahuje na příspěvkové, veřejné či veřejnoprávní instituce. Testování je jim ale doporučováno. Vláda by navíc dnes měla jednat o povinném testování státních zaměstnanců od 10. března.

Společnosti nad 250 zaměstnanců měly s jejich testováním začít ve středu, dokončit ho musejí do 12. března. Podle Havlíčka se u velkých podniků podařilo testování zahájit dobře, bez větších problémů. Díky novému opatření bude deset tisíc podniků každý týden testovat dva až 2,5 milionu pracovníků, řekl Havlíček ve středu.

Kontrolu dodržování povinného testování bude mít na starosti několik stovek hygieniků. Firmám i zaměstnancům v případě porušení budou hrozit finanční sankce. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) se budou postihy řídit tzv. pandemickým zákonem. Firmě tak bude moci být i opakovaně udělena pokuta až 500.000 korun, zaměstnanci až 50.000 korun.