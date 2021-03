Blatný: Do konce stavu nouze mají platit všechny restrikce

Praha - Všechny nynější protikoronavirové restrikce by měly podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) platit až do konce nouzového stavu. Chce, aby jejich dodržování bylo také kontrolováno. Stav nouze je vyhlášen do neděle 11. dubna a Blatný doufá, že bude poslední.

"Předpoklad uvolňování škol od 12. dubna, který vidím jako nejbližší možný termín, a všechny ostatní kroky předpokládají, aby minimálně do té doby byla dodržována stejná opatření," řekl Blatný v dnešních Otázkách Václava Moravce České televize. Varoval, že v opačném případě by se mohla začít epidemická situace znovu zhoršovat.

Sněmovna v pátek umožnila prodloužení nouzového stavu o dva týdny, vládu potom vyzvala ke zrušení omezení pohybu obyvatel v okresech i kontrol občanů na hranici okresů nejpozději v úterý 6. dubna, tedy po Velikonocích. Dolní komora také chce umožnit pohyb lidí mezi Prahou a Středočeským krajem nebo zrušení povinného nošení roušek či respirátorů v zastavěné části obce, pokud je člověk na ulici sám či se svými blízkými z domácnosti.

"Nouzový stav do doby, do které ho Poslanecká sněmovna schválila, musí trvat se všemi opatřeními," zdůraznil dnes Blatný. Budu navíc chtít, aby omezení pohybu mezi okresy platila a byla kontrolována i o Velikonocích.

Zákaz cestování mezi okresy patřil mezi nejvíce kritizovaná opatření při sněmovním jednáním o prodloužení nouzového stavu. Opozičním předákům se nelíbí zejména zákaz jezdit i na vlastní chalupy či chaty, pokud jsou v jiném okrese.