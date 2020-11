Praha - Česká republika je podle údajů o šíření nemoci covid-19 pravděpodobně lehce za bodem zlomu, řekl na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Ještě nějakou dobu ale očekává vysoký počet hospitalizovaných, protože zátěž nemocnic má vždy zhruba dvoutýdenní zpoždění. Pokud bude systém hodnocení pro uvolňování nebo zpřísňování opatření PES v platnosti od pondělí, Česko bude v pátém, nevyšším stupni rizika, dodal Blatný.

Rychlost šíření nákazy v Česku v posledních dnech zvolňuje, spolu s tím stagnoval počet hospitalizovaných. Podle posledních údajů ministerstva péči v nemocnici vyžadovalo 8059 nakažených, z toho 1191 bylo v těžkém stavu. Stále ale rychle přibývá úmrtí s covidem-19. Za úterý jich ministerstvo uvádí 109, čísla obvykle při pozdějších aktualizacích vzrostou. Laboratoře v úterý potvrdily 9016 případů nemoci covid-19. Proti pondělí jich bylo zhruba o 3000 více, ale přibližně o 3000 méně než před týdnem. Aktuálně nakažených je 147.084, většina s lehkým průběhem nemoci.

Video: Blatný: ČR je pravděpodobně lehce za bodem zlomu epidemie

11.11.2020, 15:09, autor: ČTK/Kateřina Sýkorová, zdroj: ČTK

"Začíná klesat procento pozitivních testů. Číslo je pořád velké, ale klesá. Oproti minulému týdnu je pokles o více než devět procent. Dochází také k poklesu celkového počtu nově diagnostikovaných osob. Co zatím neklesá a zatím ani nemůže, jsou počty hospitalizovaných na intenzivní péči, i když celkové počty hospitalizovaných se zastavily. Kdybych to měl velmi opatrně interpretovat, tak jsme na nebo pravděpodobně lehce za jakýmsi bodem zlomu," řekl Blatný.

Na tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví v pátek by měl být představen nový systém hodnocení pro uvolňování nebo zpřísňování opatření s názvem PES. Bude mít dvě úrovně. První formou tabulky určí míru omezení obecně, druhá rozpracuje opatření v jednotlivých oblastech.

Opatření budou rozdělena do pěti úrovní rizikového vývoje epidemie. Stav se bude hodnotit podle výskytu nových případů na 100.000 obyvatel za posledních 14 dní, výskytu nákazy mezi seniory, reprodukčního čísla a podílu pozitivních testů v jejich celkovém počtu.

"Jestliže bude (systém) v platnosti od pondělí, potom v pondělí nastoupí země pořád ještě do pátého, nejvyššího stupně rizika," uvedl Blatný. Nebude to však podle něj mít vliv na dnes oznámený návrat žáků prvních a druhých tříd základních škol k prezenční výuce od 18. listopadu. Blatný dnes také znovu vyzval občany k zodpovědnému přístupu k protikoronavirovým opatřením, na základě toho by se podle něj během několika týdnů mohla ČR posunout do nižšího stupně rizika.