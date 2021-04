Blatný a Plaga se na žádném jednání s Babišem nedozvěděli, že by měli skončit

Praha - Ministři zdravotnictví Jan Blatný a školství Robert Plaga (oba za ANO) se na žádném dnešním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) nedozvěděli, že by měli skončit ve vládě, jak informovala některá média. Oba po zasedání kabinetu novinářům řekli, že se na zasedáních o tématu personálních změn v kabinetu vůbec nemluvilo. Sami se na záležitost Babiše také neptali.

"Ani na radě pro zdravotní rizika, ani na přípravě na vládu, ani na vládě o tom nebyla řeč," řekl novinářům Plaga. Podle některých médií mají ministři skončit ve středu. "Spekulace byly v médiích, ale na žádném jednání s premiérem, ani jiným kanálem ke mně ta informace nedoputovala," dodal Plaga. Blatný řekl, že premiér o záležitosti s ministry nemluvil, neptal se jich na to, ani jim nic neoznamoval.

Blatný dodal, že se na možné odvolání ani neptal. "Zopakuji, že se snažím dělat svou práci odborně, dokud jsem ve funkci. Může padnout politické rozhodnutí, na které má každý premiér a vláda právo, jiný důvod si nedovedu představit. Beru to jako odbornou misi, kterou plním, dokud ve vládě jsem," uvedl.

Blatný řekl, že chtěl do vlády přinést odborný přístup a mít čisté svědomí. "Může dojít k politickému rozhodnutí, to se může stát kdykoliv. Pro mě to není něco, co by mě odrazovalo od toho, abych každý den ráno vstal a šel do práce a dělal všechno nejlépe tak, jak umím," uvedl.

Pokud by se nejednalo jen o spekulace, Plaga by očekával, že by Babiš ministry o svém kroku informoval. "Takto to beru jako spekulaci," doplnil. Dodal, že podle jmenovacího dekretu je za školství a odborná řešení v rámci resortu odpovědný. "Je mou povinností obhajovat, vysvětlovat, hledat řešení a tak činím. Pokud je třeba to vysvětlit i panu premiérovi, tak se toho zhostím já i pan kolega," uvedl.

O chystaném odvolání Blatného a Plagy informovaly CNN Prima News či server iDNES.cz. Blatného by podle nich měl ve středu nahradit ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Arenberger, v případě ministerstva školství hovořily servery o poslanci za hnutí ANO Karlu Raisovi.

Babiš poslal Blatnému v poslední době několik vytýkacích dopisů. Kritizoval ho mimo jiné za podle něj příliš přísné podmínky pro podávání experimentálních léků na covid-19 nebo za postup při tendru na testy pro školy. Odchod Blatného z čela zdravotnictví před dvěma týdny požadoval prezident Miloš Zeman kvůli ministrovu postoji k ruské vakcíně Sputnik V. S Plagou se Babiš neshodl mimo jiné na formě maturity.