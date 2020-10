Blatenská ryba zahájila výlovy, cena kaprů se nezvýší

Blatná (Strakonicko) - Firma Blatenská ryba zahájila podzimní výlovy. Očekává z nich výnos 550 tun, meziročně o trochu vyšší. Cena kaprů pro český trh zůstane stejná, podle druhu 83 a 89 korun za kilogram. Kvůli šíření koronaviru nepořádá firma slavnostní výlovy. Po třech letech chce vylovit i jeden ze svých největších rybníků, osmdesátihektarový Velkorojický. ČTK to dnes řekl ředitel firmy Blatenská ryba Jiří Bláha.

Rybářství Třeboň začalo s výlovy v polovině září. Čeká z nich výnos 2100 tun tržních ryb a 300 tun vedlejších ryb. Výlov největšího českého rybníka Rožmberk s rozlohou 647 hektarů potrvá od 12. do 15. října. ČTK to dnes řekl předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha.

V Blatenské rybě potrvají podzimní výlovy do konce listopadu. "Díky tomu, že napršelo v květnu a červnu, většina rybníků se nám dotáhla, takže jsme na normálu," řekl Bláha. Voda se podle něj zcela nedoplnila v některých rybnících, kde je výlov jednou za dva roky. "Ale ty se budou lovit příští rok, je předpoklad, že nějaká voda ještě přijde. Rybu máme slušnou, spíš těžší, protože někde byly obsádky nasazené řídce, když před tím nebyla voda," doplnil.

Při jarních výlovech scházela firmě kvůli suchu polovina běžně zadržované vody, proto některé rybníky nevypustila. Nemohla proto na jaře ani všude ryby nasadit v potřebném počtu.

Slavnostní výlovy firma podobně jako Rybářství Třeboň zrušila kvůli koronaviru. "Chci ochránit hlavně naše chlapy, aby nepřišli do kontaktu s virem. Nedokážu si představit, že by něco chytli, tu partu by nám zavřeli a kdo by lovil. Jsou to odborné práce, a to nikdo jiný neumí," řekl Bláha.

Blatenská ryba se 70 zaměstnanci chová i kachny. Veterináři tam v roce 2017 zlikvidovali kvůli ptačí chřipce téměř 60.000 násadových vajec a utratili přes 27.000 kachen. Společnost neobnovila chov chovných, chov kachen jatečných ano. Na obratu se podílí z jedné třetiny. Ročně jde na trh 1000 tun kachen.

Loni měla Blatenská ryba tržby 126,5 milionu korun, meziročně asi o 500.000 Kč vyšší. Zisk po zdanění klesl o necelé dvě třetiny na dva miliony korun, vyplývá z výroční zprávy firmy.

Podle firmy byl loňský rok složitý v chovu ryb. "V některých případech způsobil kritický nedostatek vody v rybnících nižší kusové přírůstky a ryba nenarostla na požadovanou hmotnost. O lehčí rybu ovšem nebyl zájem, byla neprodejná, z toho důvodu jsme některé rybníky ani nelovili. Takže jsme slovili méně ryb, a když se k tomu přičetl značný propad podzimní ceny, bylo na problém zaděláno," uvedl Bláha. Letos je situace lepší.

Blatenská ryba hospodaří na 1550 hektarech rybníků na Strakonicku, Písecku a Příbramsku. Má roční produkci 850 tun, převládá kapr. Zhruba polovinu produkce živých ryb firma vyváží.