Bitvu adeptů na ocenění MVP vyhrála v NBA Philadelphia, Embiid dal 47 bodů

New York - Basketbalisté Philadelphie vyhráli šlágr NBA proti Denveru, lídra Západní konference porazili ve své hale 126:119 a zvítězili posedmé v řadě. Výrazně jim k tomu pomohl výkon Joela Embiida, který zaznamenal 47 bodů a 18 doskoků a v minisouboji kandidátů na ocenění MVP pro nejužitečnějšího hráče sezony předčil Nikolu Jokiče, jenž zapsal 24 bodů, 9 asistencí a 8 doskoků. Sixers si upevnili druhé místo ve Východní konferenci.

Ačkoli Nuggets po prvním poločase vedli o 15 bodů, domácí celek ovládl ten druhý 68:46. "Vyřešili jsme věci, které jsme potřebovali, a zapnuli v obraně. Kluci, kteří v poslední části trefili velké střely, nás podrželi, stáhli jsme ztrátu a otočili," řekl Tobias Harris, jenž dal všech 14 bodů ve druhé půli. Hvězdou byl ale Embiid, jenž nasbíral aspoň 40 bodů podeváté v sezoně a v 35. utkání v kariéře. Kamerunskému pivotovi sekundoval James Harden se 17 body a 13 finálními pasy.

Duel mezi tradičními rivaly Bostonem a Los Angeles Lakers vyhráli domácí Celtics po prodloužení 125:121. Nejlepší tým ligy si v nastaveném čase vybojoval pětibodový náskok, s nímž už trojka Anthonyho Davise dvě sekundy před koncem nic neudělala. Výhru pojistil šestkami Jayson Tatum.

Zápas mohl rozhodnout sekundu před koncem čtvrté čtvrtiny LeBron James, ale poslední nájezd minul. I tak byl tahoun Lakers nejlepším střelcem zápasu. Zaznamenal 41 bodů včetně šesti trojek, k tomu 9 doskoků a 8 asistencí. Davis přidal 16 bodů a 10 doskoků. Celtics vedl Jaylen Brown s 37 body a 9 doskoky, Tatum přidal 30 bodů a 11 doskočených míčů.

Stále bez zraněného Kevina Duranta uspěl Brooklyn, který porazil rivala z New Yorku už podeváté v řadě, tentokrát 122:115. Strůjcem triumfu byl Kyrie Irving, autor 32 bodů. Nets proměnili 22 trojek ze 40 pokusů, z toho Irving pět.

Navzdory 31 bodům Trae Younga nezvládla Atlanta domácí utkání proti Los Angeles Clippers a podlehla jim 113:120. Hosty táhl Kawhi Leonard s 32 body. Vít Krejčí, který byl v posledních dnech několikrát poslán na farmu do G-League a poté zpět do prvního týmu, byl na lavičce Hawks a do duelu nezasáhl.

Výsledky sobotních zápasů NBA: Atlanta - LA Clippers 113:120, Boston - LA Lakers 125:121 po prodl., Brooklyn - New York 122:115, Detroit - Houston 114:117, Minnesota - Sacramento 117:110, New Orleans - Washington 103:113, Orlando - Chicago 109:128, Philadelphia - Denver 126:119, Portland - Toronto 105:123, San Antonio - Phoenix 118:128 po prodl., Utah - Dallas 108:100. Tabulka: Východní konference: Atlantická divize: 1. Boston 51 36 15 70,6 2. Philadelphia 48 32 16 66,7 3. Brooklyn 49 30 19 61,2 4. New York 51 27 24 52,9 5. Toronto 51 23 28 45,1 Centrální divize: 1. Milwaukee 49 32 17 65,3 2. Cleveland 51 30 21 58,8 3. Indiana 51 24 27 47,1 4. Chicago 49 23 26 46,9 5. Detroit 51 13 38 25,5 Jihovýchodní divize: 1. Miami 50 28 22 56,0 2. Atlanta 50 25 25 50,0 3. Washington 49 23 26 46,9 4. Orlando 50 19 31 38,0 5. Charlotte 50 14 36 28,0 Západní konference: Jihozápadní divize: 1. Memphis 49 31 18 63,3 2. New Orleans 50 26 24 52,0 3. Dallas 51 26 25 51,0 4. San Antonio 50 14 36 28,0 5. Houston 50 12 38 24,0 Severozápadní divize: 1. Denver 50 34 16 68,0 2. Minnesota 52 27 25 51,9 3. Utah 52 26 26 50,0 4. Oklahoma City 49 24 25 49,0 5. Portland 49 23 26 46,9 Pacifická divize: 1. Sacramento 48 27 21 56,3 2. LA Clippers 52 28 24 53,8 3. Phoenix 51 26 25 51,0 4. Golden State 49 25 24 51,0 5. LA Lakers 50 23 27 46,0