Bitva o Bachmut dává Ukrajině možnost efektivně ničit ruské síly, míní expert

Brno - Bitva o Bachmut podle Zdeňka Petráše z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany dává Ukrajině jedinečnou příležitost efektivně ničit značnou část ruských sil. Petráš to řekl ČTK. U Bachmutu se v posledních týdnech na Ukrajině bojuje zřejmě nejintenzivněji, bitva o město trvá už mnoho měsíců.

Petráš uvedl, že už od počátku vedení bojů v okolí Bachmutu se poukazuje na to, že město má malou strategickou hodnotu. Nejde o město s důležitými vojenskými objekty, není to ani dopravní uzel, ani důležité průmyslové centrum. "Snad jediným důležitým aspektem může být poloha tohoto města, která z geostrategického pohledu může být vnímána jako vstupní brána do separatistických republik Luhaňsk a Doněck," uvedl Petráš.

Pro Rusko mají boje u Bachmutu podle něj význam symbolický. Petráš uvedl, že Kreml potřebuje stůj co stůj vítězství, jakkoli symbolické, protože od pádu Mariupolu v květnu loňského roku či následného obsazení měst Severodoněck a Lysyčansk, uplynula už dlouhá doba. "Od té doby nelze hovořit o žádném důležitém strategickém posunu ve vývoji konfliktu ve prospěch Ruska," uvedl odborník.

Na straně druhé je podle něj otázkou, proč i Ukrajina tak vehementně Bachmut brání a ztrácí přitom stovky, ne-li tisíce vojáků. Uvedl, že stejně jako Rusko, tak i Ukrajina dala Bachmutu značný politický význam. "Ukrajinské vedení na čele s prezidentem Zelenskym učinilo z města znak odporu proti ruské agresi a symbol ve vývoji celé války. Takže pokud Bachmut odolá a Rusko si nebude moci nárokovat své vítězství, bude to dobrá zpráva pro posílení morálky ukrajinských obránců," uvedl Petráš.

Podle něj ale kromě důležitého politického symbolu má bitva o Bachmut i důležitý vojenský význam. "Bitva o Bachmut, v důsledku nastavené ruské taktiky, dává Ukrajině jedinečnou příležitost efektivně ničit značnou část ruských sil a prostředků soustředěných do poměrně malé oblasti. Navíc slabá koordinace operační činnosti mezi jednotkami pravidelné ruské armády a jednotkami Wagnerovy skupiny dává Ukrajincům v tomto směru poměrně velké možnosti," sdělil Petráš. Doplnil, že je ale otázkou to, nakolik budou mít Ukrajinci dostatek munice, sil a prostředků.

Na ruské straně je pak podle Petráše pravděpodobná snaha dobýt Bachmut a získat nad ním vojenskou kontrolu jako odrazový můstek pro rozšíření další ofenzivní činnosti především v jižním směru na Avdijivku, Marinku či dále na Vuhledar. Tam ostatně, podle dostupných zpravodajských informací, ruské velení soustředí útočnou činnost.