Bitevníky Mi-24 mohou najít uplatnění na Ukrajině, naznačila Černochová

Náměšť nad Oslavou (Třebíčsko) - Bitevníky Mi-24 sovětské provenience, které armáda nahradí americkými vrtulníky, mohou najít uplatnění na Ukrajině, kam bude nadále směřovat pomoc. V dnešním projevu k zákonodárcům, vojákům a dalším hostům na základně vrtulníkového letectva u Náměště nad Oslavou to naznačila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Bezpečnost a obranyschopnost ČR nemůže být podle ministryně do budoucna materiálně závislá na rizikových zdrojích z Východu.

Základna dnes dostala ze Spojených států první víceúčelový vrtulník UH-1Y Venom. V součtu tak už má čtyři nové americké vrtulníky, jimiž česká armáda nahradí ruskou techniku. Nákladní letoun dnes brzo ráno na základnu přepravil i třetí bitevník AH-1Z Viper. První dva americké stroje má základna od konce července.

Celkem Česko pořizuje osm víceúčelových strojů UH-1Y Venom a čtyři bitevníky AH-1Z Viper, vyrábí je firma Bell. Ve výzbroji nahradí ruské Mi-24V/35. Kromě 12 nových vrtulníků armáda z USA získá zdarma i osm modernizovaných strojů jako ocenění za pomoc Ukrajině. Česká armáda tak bude mít 20 amerických strojů, deset typu Venom a stejný počet typu Viper.

Všechny vrtulníky Viper a Venom by do ČR měly dorazit do konce příštího roku, řekla na tiskové konferenci Černochová po slavnostním uvedení jednoho z vrtulníků do provozu.

Podle Černochové jde nejen o technologický pokrok, ale zejména o bezpečnost a obranyschopnost ČR. "Ta do budoucna nemůže být materiálně závislá na rizikových zdrojích z Východu," uvedla ministryně. Klíčové je podle ní to, aby vojáci drželi krok se spojeneckými armádami v Severoatlantické alianci (NATO). Za důležité má také to, že státní podnik LOM Praha bude schopný servisu a oprav vrtulníků.

"Jak ukazuje nejenom současný konflikt na Ukrajině, soběstačnost v oblasti oprav armádní techniky je pro každý stát životně důležitá a bez ní se neobejdeme," poznamenala Černochová. Poděkovala všem, kdo se na pořízení vrtulníků podíleli, včetně exministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO).

Ruské vrtulníky Mi-24V/35 podle ministryně odvedly skvělou službu, přestože sloužily déle, než se očekávalo. "I když se s nimi dnes symbolicky rozloučíme, jejich příběh určitě nekončí. Všichni asi tušíme, že právě dnes mohou ještě najít uplatnění tam, kde je nyní potřeba jakékoli techniky k obraně. Právě tam směřuje už řadu měsíců naše pomoc a bude směřovat i nadále," dodala. Na briefingu dodala, že vrtulníky byly kvalitní a plnily dlouhou dobu úkoly ve prospěch armády i v zahraničních operacích.

"Nevyřazujeme všechny (stroje) Mi, v tuto chvíli vyřazujeme Mi-24. Ale řada Mi má stejné komponenty, takže i vzhledem k tomu, že ruské náhradní díly jsou na sankčních seznamech, potřebujeme i některé komponenty, abychom udržovali letuschopné vrtulníky, které ještě armáda bude mít k užívání. Ale nejedná se o bitevníky," dodala Černochová.

Náčelník generálního štábu Karel Řehka uvedl, že NATO, západní společenství i Česko reaguje na stále agresivnější a méně předvídatelné chování Ruska. Armáda podle něj musí klást důraz na bojeschopnost a vysokou míru připravenosti. Česko se podle Řehky potřebuje daleko rychleji než dříve zbavovat závislosti na technice sovětské provenience.

Nákup 12 vrtulníků v celkové ceně 14,6 miliardy korun bez DPH (zhruba 17,6 miliardy s DPH) schválilo ministerstvo obrany v listopadu 2019. Dohodu podepsal Metnar.