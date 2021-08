BIS podle Koudelky postupuje podle zákona, Hrad trvá na tom, že jej porušuje

Praha - Pověřený ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka na jednání sněmovní kontrolní komise uvedl, že za dobu jeho působení ve funkci nebyl odposloucháván žádný z nejvyšších ústavních činitelů. Vyloučil také, že by na něj premiér Andrej Babiš (ANO) tlačil, aby ukončil prověřování některé osoby. Reagoval tak na víkendové výroky prezidenta Miloše Zemana, že BIS odposlouchávala osoby v jeho okolí a že Babiš hlavě státu řekl, že odposlechy nechal zastavit. Hrad dnes Koudelku opět kritizoval, podle prezidentské kanceláře porušuje zákon mimo jiné tím, že neodpověděl od roku 2018 na žádost prezidenta o informaci.

Sněmovní kontrolní komise se dnes po zhruba hodinovém jednání usnesla, že neexistují žádné indicie o tom, že by BIS použila odposlechy v rozporu se zákonem. "Plukovník Koudelka informoval, že nikdy nebyl tlak předsedy vlády na jeho osobu, aby ukončil operativní prověřování jakékoliv osoby," citoval z usnesení šéf kontrolní komise Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL).

Babiš se v minulých dnech ostře ohradil proti Zemanovu tvrzení, že by na jeho žádost "nechal odposlechy zastavit". Odmítl i to, že by záležitost řešil v přítomnosti kancléře Vratislava Mynáře, jak tvrdí Zeman i Mynář. "Mohu konstatovat, že jsou to tvrzení proti tvrzení, na jedné straně premiéra a ředitele BIS a na druhé straně prezidenta," uvedl Bělobrádek na dotaz novinářů, zda tedy někdo lhal.

Prezidentská kancelář dnes obvinila Koudelku, že dlouhodobě porušuje zákon a zpravodajské prostředky kontrarozvědky zneužívá ke shromažďování informací pro svou potřebu. Hrad to vyvozuje z toho, že Koudelka od roku 2018 neodpověděl na dotaz prezidenta, zda BIS při odposlouchávání nejbližších spolupracovníků prezidenta zjistila konkrétní bezpečnostní rizika pro ČR. "V rozporu se zákonem nedostal prezident na svoji otázku do dnešního dne odpověď. Zároveň prezident nebyl ředitelem BIS upozorněn na žádná bezpečnostní rizika ve svém okolí," uvedl Hrad.

Prohlášení navazuje na víkendové vyjádření prezidenta pro Blesk, podle kterého se v minulosti dozvěděl o odposleších nasazených na lidi v jeho nejbližším okolí, mimo jiné Mynáře a ekonomického poradce Martina Nejedlého. "Pan ředitel nám nemohl sdělit žádné konkrétní informace o tom, kdo je, nebo není odposloucháván. Nemohu vůbec potvrdit, že by byl odposloucháván kdokoliv z okolí pana prezidenta, stejně jako to nemohu vyloučit u kohokoliv jiného," řekl Bělobrádek. Odposlechy povoluje BIS písemně a předem předseda senátu vrchního soudu. Povolení na odposlechy platí po čtyři měsíce, pak musí zpravodajci požádat znovu.

Bývalý ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Karel Randák ČT řekl, že ředitel BIS a ostatní tajné služby nemají povinnost informovat své adresáty o tzv. živé kauze. "Pokud prezident nedostal ještě příslušnou informaci, pak to bylo z důvodu, že BIS tu akci neukončila a ten svazek je ještě živý. O takových akcích prezidenta neinformuje a prezident na to nemá nárok," uvedl. Prohlášení Hradu z toho důvodu označil za "velmi směšné".

Zeman je dlouhodobým kritikem BIS a Koudelky. Šéfa kontrarozvědky opakovaně odmítl povýšit do generálské hodnosti a v řadě případů zpochybnil kvalitu práce BIS. Prezident usiloval o to, aby Koudelka v čele tajné služby nepokračoval, kabinet však Koudelku pověřil, aby BIS provizorně vedl i po 15. srpnu, kdy mu skončil mandát. Rozhodnutí by měla učinit až vláda, která vzejde z říjnových sněmovních voleb.

Definice ústavních činitelů podle právníka Jana Kysely neexistuje. "Ústavní činitelé jsou ti, které popisuje ústava. Najdete tam poslance, senátory, členy vlády, prezidenta republiky, soudce Ústavního soudu, soudce. Najdete tam prezidenta, viceprezidenta Nejvyššího kontrolního ústavu, členy bankovní rady České národní banky, " řekl ČTK s tím, že mohou být zahrnuti i představitelé obcí, záleží na zvoleném kritériu. O prezidentovi, premiérovi a šéfech obou parlamentních komor se hovoří jako o čtyřce nejvyšších ústavních činitelů. Kysela to považuje za nepřesné.