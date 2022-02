Birner vystřelil Liberci v prodloužení výhru nad Mladou Boleslaví 4:3

Liberec - Hokejisté Liberce porazili v utkání 50. extraligového kola na svém ledě Mladou Boleslav 4:3 po prodloužení. Bílí Tygři tak navázali na páteční výhru s Kladnem a v tabulce se posunuli na sedmou příčku. Naopak Bruslaři neuspěli podruhé za sebou a počtvrté z posledních pěti utkání. V tabulce jsou tak Středočeši až devátí. Liberec v utkání dvakrát vedl, hosté ale dokázali vyrovnat. V prodloužení v čase 63:30 vystřelil domácím bod navíc útočník Michal Birner.

Liberečtí vstoupili do utkání aktivněji a hned po několika sekundách hry prověřil Růžičku Gríger. Poté se do ideální pozice mezi kruhy dostal Ordoš, Růžička ale vytáhnul povedený zákrok. Do vedení tak šli zničehonic hosté. Fillman nahazoval od modré čáry a kotouč si nešťastně až za Pavelkova záda srazil domácí Gríger. V polovině první třetiny se Bílí Tygři dočkali vyrovnání. Nešťastník Gríger obral za brankou o puk váhajícího Fillmana a nabídnul vyrovnání zcela volnému Ordošovi.

Hned vzápětí mohl domácí poslat do vedení Klapka, Růžička ale jeho únik zlikvidoval. Na opačné straně to zase šikovným objetím branky zkoušel Najman, Pavelka byl však u své tyče včas. V závěru prvního dějství hrála Mladá Boleslav přesilovku, do protiútoku se ale dostal liberecký rychlík Zachar. Ač faulován Ševcem, dokázal jednou rukou usměrnit kotouč až za Růžičku a 16 sekund před první přestávkou poslal domácí do vedení.

Úvod druhé třetiny patřil Středočechům a Pavelka měl plné ruce práce se střelami Najmana a Kousala. Ve 26. minutě ale hosté korunovali svůj tlak zaslouženou vyrovnávací brankou, když Pavelku nadvakrát překonal Kotala.

V polovině utkání měli Liberečtí k dispozici čtyřminutovou početní výhodu, obrovskou šanci měl ale v rychlém brejku hostující Pláněk. Pavelka ho však skvěle vychytal, a tak platilo otřepané pravidlo nedáš-dostaneš. Gríger na druhé straně našel mezi kruhy dobře postaveného Filippiho a ten střelou bez přípravy poslal Severočechy znovu do vedení - 3:2. To mohl v závěru druhé třetiny ještě navýšit Měchura, Růžička ale svůj tým podržel.

Ve 44. minutě tak bylo znovu vyrovnáno. Kantner přetlačil v souboji Ivana a krásnou "žabičkou" vybídnul ke skórování do odkryté branky Luntera. Liberec mohl odpovědět v přesilové hře, Růžička si ale s šancemi Vlacha a Melancona poradil. Domácí pokračovali v náporu a chtěli utkání strhnout opět na svou stranu. Proti Ivanovi a Ordošovi se ale vyznamenal dobře chytající Růžička. Zápas tak dospěl do prodloužení.

V nastaveném čase oba týmy zpočátku spíše vyčkávaly, za zmínku stála pouze nebezpečná střela Šmída. Poté však fauloval hostující Stránský a Liberec nabídnutou možnost využil. Dorážkou Filippiho střely vystřelil Bílým Tygrům bod navíc Birner.

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 4:3 v prodl. (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Ordoš (Gríger), 20. Zachar (J. Šír, M. Ivan), 33. Filippi (Gríger, J. Vlach), 64. Birner (Filippi, J. Vlach) - 5. Fillman (Kotala, Lunter), 26. Kotala (Kantner), 44. Lunter (Kantner). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Liberec: J. Pavelka - J. Šedivý, Šmíd, Melancon, Aubrecht, Štibingr, M. Ivan, Žůrek - Měchura, Filippi, Birner - Zachar, Gríger, Ordoš - Klapka, P. Jelínek, J. Vlach - Faško-Rudáš, J. Šír, Rychlovský. Trenér: P. Augusta.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Jánošík, Pláněk, D. Moravec, Fillman, Bernad, Lintuniemi - D. Šťastný, Fořt, A. Raška - Kantner, Kotala, Lunter - P. Kousal, O. Najman, Flynn - J. Stránský, Bičevskis, Závora. Trenér: R. Rulík.