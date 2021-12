Biotechnologická firma SOTIO získala od PPF 7,1 mld. Kč na vývoj léčby nádorů

Praha - Biotechnologická společnost SOTIO Biotech získala od skupiny PPF 280 milionů eur (7,1 miliardy Kč) na další vývoj nových metod léčby nádorových onemocnění. Půjde o rozšíření a rozvoj produktového portfolia, včetně hlavního vyvíjeného přípravku SOT101, spuštění čtyř nových klinických studií a další vývoj do konce roku 2023. Společnost to dnes sdělila ČTK.

Peníze budou použity na uskutečnění dvou klinických studií s přípravkem SOT101. Ten stimuluje imunitní systém tak, že aktivuje bílé krvinky, hlavně T-lymfocyty a NK buňky, aby zabíjely nádorové buňky. V imunoonkologii jde o nadějnou terapeutickou látku, která se navíc dobře kombinuje se zavedenými onkologickými léky. Nyní se přípravek testuje jako monoterapie u pacientů s nádory kůže a ledvin.

Do konce roku 2023 také vstoupí do fáze klinických studií tři nové přípravky, které SOTIO vyvíjí. Přípravek BOXR1030 představuje hlavní projekt společnosti v rámci CAR-T buněčných terapií u nádorů z pevných tkání. BOXR1030 se připravuje pro každého pacienta zvlášť s využitím jeho vlastního imunitního systému. Laboratorně upravené bílé krvinky (T-buňky) jsou ve formě injekce vráceny zpět do těla pacienta, kde najdou nádorové buňky a zabijí je. Klinická studie je již schválena a začne počátkem roku 2022.

Přípravek SOT102 je protinádorový přípravek na platformě ADC (konjugát protilátky a léku). ADC jsou nosiče cytostatik (například chemoterapie) se schopností cíleně vybrat nádorovou buňku, navázat se na její povrch a po průniku do ní uvolnit vysoce účinné léčivo bez toho, aby došlo k poškození zdravých buněk. Zahájení první klinické studie u pacientů s nádory žaludku a slinivky břišní je plánováno na březen 2022.

Ke konci roku 2022 SOTIO plánuje zahájit rovněž klinickou studi s přípravkem SOT201. Jde o látku, která spojuje SOT101 a PD-1 inhibitor ve fixní kombinaci.

"Takto významná investice nám umožní významně posunout klinický vývoj námi vyvíjených přípravků,“ uvedl generální ředitel SOTIO Radek Špíšek. V posledních letech vytvořilo SOTIO atraktivní portfolio programů založených na různých metodách léčby, doplnil generální ředitel a akcionář PPF Ladislav Bartoníček. Vyjádřil přesvědčení, že toto financování umožní společnosti SOTIO další rozvoj. Bude to důležitý krok k dosažení dlouhodobého cíle etablovat se v oboru onkologie, dodal. Financování poskytne postupně v závislosti na dosažení definovaných vývojových a regulatorních fází.

Skupina PPF podniká ve 25 zemích. Investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva 40,3 miliardy eur a zaměstnává celosvětově 80.000 lidí. SOTIO Biotech je mezinárodní biotechnologická společnost, která zastřešuje aktivity skupiny PPF ve výzkumu a vývoji nových protinádorových léčiv.