Washington - Bílý dům a zástupci administrativy prezidenta Donalda Trumpa v sérii prohlášení ostře vystoupili proti citacím z nové knihy novináře Boba Woodwarda, které v úterý publikovala americká média. Kniha založená na rozhovorech s vysoce postavenými členy Trumpova týmu a dalšími osobami, jejichž totožnost není odhalena, popisuje současné dění mimo jiné jako "nervové zhroucení" exekutivy Spojených států. Trump na twitteru obvinil autora, že si vymyslel citáty šéfa kabinetu Johna Kellyho nebo ministra obrany Jima Mattise.

Woodward dokumentoval dění v Bílém domě i za předchozích prezidentů počínaje Richardem Nixonem a interní dramata nejvyššího úřadu USA již několikrát proměnil v bestsellery, napsal deník The New York Times. Jeho nejnovější dílo Fear: Trump in the White House (Strach: Trump v Bílém domě) po úterní intenzivní pozornosti médií vylétlo na první příčku v sekci nových publikací internetového knihkupectví Amazon.

Deník The Washington Post, pro který Woodward po desetiletí pracuje, zároveň zveřejnil přepis telefonického rozhovoru mezi Trumpem a autorem. Novinář v něm vyjadřuje politování, že se mu s prezidentem před dokončením knihy nepodařilo domluvit rozhovor, ačkoli oslovil "asi šest lidí" v Bílém domě. Trump říká, že se k němu žádost o interview nedostala. "Víte, že jsem k vám velmi otevřený. Myslím, že jste byl vždy férový. Uvidíme, co se stane," řekl americký prezident.

Po zveřejnění výbušných pasáží však Trump na twitteru naznačil, že Woodward je placený demokraty a publikaci načasoval tak, aby poškodila republikány před volbami do Kongresu. "Jejich citáty (Kellyho a Mattise) jsou vymyšlené podvody a bouda na veřejnost," napsal. "Je to jenom další špatná kniha," řekl šéf Bílého domu konzervativnímu webu The Daily Caller.

Trump ve svém tweetu odkazoval například na pasáž, podle které ministr Mattis řekl spolupracovníkům, že prezident se chová jako "páťák nebo šesťák". Woodwardova kniha také uvádí, že Trump při jedné schůzce požádal Mattise, aby zorganizoval atentát na syrského prezidenta Bašára Asada, ministr ale jeho žádost ignoroval. Personální šéf Bílého domu Kelly má údajně Trumpa za idiota a své současné angažmá nazval "nejhorší prací, jakou kdy dělal".

Mattis v prohlášení Woodwardovu knihu kritizoval jako exemplář "jedinečného washingtonského druhu literatury". Negativní výroky na adresu Trumpa prý nezazněly od něj, ani od kohokoli jiného v jeho přítomnosti. Kelly podle agentury Reuters označil obsah knihy za "totální kraviny".

Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová řekla, že dílo "není nic víc, než vykonstruované příběhy, mnohé od bývalých zhrzených zaměstnanců", kteří se snaží vrhnout na prezidenta špatné světlo. Pasáž o atentátu na Asada pak zpochybnila také americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová; o něčem takovém prý hlavu státu nikdy mluvit neslyšela.

Veterán americké žurnalistiky Woodward (75) si získal takřka celosvětové renomé, když se svým kolegou Carlem Bernsteinem stál u rozkrytí aféry Watergate vedoucí k pádu prezidenta Richarda Nixona v roce 1974. V minulosti dvakrát získal Pulitzerovu cenu. Kniha o Trumpovi mu vyjde 11. září.

"Beru to velmi vážně," řekl novinář Trumpovi, když mu v telefonátu popisoval tvorbu nového díla. "Dělal jsem knihy o osmi prezidentech počínaje Nixonem až po Obamu. A upřímně řečeno jsem se naučil něco málo o reportážní práci, pane prezidente," dodal.